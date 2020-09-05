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Farelerin çıkardığı yangında 200 bin lirası kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2020 16:42 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Bülent Topçu'ya (45), ait samanlıkta çıkan yangında 200 bin lira değerinde 2 bin saman balyası küle döndü. Topçu, "Bu yangının farelerin samanlıktaki elektrik kablolarını kemirmesi sonucu çıktığını düşünüyorum. Saman balyaları ile samanlığım yandı" dedi.

Farelerin çıkardığı yangında 200 bin lirası kül oldu

Yangın, Malkara'ya 20 kilometre mesafedeki kırsal Demircili Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Bülent Topçu, evinin yanında bulunan samanlıktan dumanların yükseldiğini görünce itfaiyeye haber verdi. Alevler kısa sürede samanlığı sarınca, Topçu ve komşuları hortumla su sıkarak ve kovalarla yangını söndürmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de müdahale etti. Yangın, çevrede bulunan kömür uçaklarından getirilen iş makinelerinin de çalışmasıyla yandaki eve sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre maddi değeri 200 bin lira olan 2 bin saman balyası küle döndü.

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'YANGIN FARELERİN KABLOLARI KEMİRMESİ SONUCU ÇIKTI'

Ev sahibi Bülent Topçu, samanlıktaki yangının farelerin elektrik kablolarını kemirmesi sonucu çıktığını söyledi. Topçu, "Bugün hiç beklemediğim bir yangın oldu, çok üzgünüm. Bu yıl ne hikmetse buralarda acayip derecede fare bolluğu vardı. Çok fazla fare vardı. Fareler elektrik kablolarını kemirmişler, birden yangın çıktı. Evden dumanları görünce hemen yangına müdahale ettim. Müdahale ederken de hemen itfaiye ekiplerini aradım. Bu yangının farelerin samanlıktaki elektrik kablolarını kemirmesi sonucu çıktığını düşünüyorum. Saman balyaları ile samanlığım yandı" dedi.

DHA

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