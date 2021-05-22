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  4. Farenin priz içine girdiği anlar izleyenleri dehşete düşürdü: Her yerdeler

Farenin priz içine girdiği anlar izleyenleri dehşete düşürdü: Her yerdeler

22.05.2021 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neredeyse 1 milyondan fazla görüntülenme alan TikTok videosunda farenin priz içine girdiği anlar ev sahibini de videoyu izleyenleri de dehşete düşürdü.

Farenin priz içine girdiği anlar izleyenleri dehşete düşürdü: Her yerdeler

Akıllara durgunluk veren videoda, elektronik kablo için tasarlanmış, inanılmaz derecede küçük bir deliğe giren fare herkesi şoke etti.

TikTok'ta kullanıcı adı pennyharry702 olan kadın, duvar prizinin içine giren farenin bu anlarını paylaşınca milyona yakın izlenme aldı.

Avustralya'da çekilen bu görüntüler, ülkenin farelerle başının dertte olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Videoyu izleyen kullanıcılar, ''Her yerdeler bu inanılmaz derecede korkunç ve dehşet verici'' şeklinde yorumda bulundular.

@pennyharry702

##mouse ##mice ##mouseinhouse ##mousenest

♬ Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod

5 BİN LİTRELİK ZEHİR ÇÖZÜMÜ

Öte yandan Avustralya'da görülen son yılların en yoğun fare istilasıyla başa çıkmak isteyen hükümet, 5 bin litre ‘en öldürücü’ fare zehrinin kullanılması önerisinde bulundu. Nehirlerin taştığı, evlerin söküldüğü, ağaçların devrildiği Avustralya’da her yeri fareler bastı. Farelerin suları zehirlemesi nedeniyle veba tehlikesi ülkede korku yaratıyor. Mahsullere zarar veren kemirgenlere çözüm bulunması için bölge çiftçileri, hükümetten acil eylem planı istiyor.


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Avustralya

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