Farenjite ne iyi gelir? Farenjit nedir? Farenjit belirtileri nelerdir? Farenjit nasıl geçer? Farenjit neden olur? Farenjit tedavisi nasıl olur?

Farenjit mevsim geçişleriyle birlikte kendini göstermeye çalışan birçok hastalıktan en yaygın olanlarından. Çoğu zaman üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla beraber ortaya çıkan ve benzer belirtilere yol açan farenjit, bu hastalıkların başında geliyor. Avrasya Hastanesi K.B.B Uzmanı Op. Dr. Koray Cengiz, sonbahar aylarında sıklıkla karşılaşılan farenjit ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.
FARENJİT NEDİR?
Boğaz iltihabı olarak da bilinen farenjit, burun ve ağız boşluğunun arka duvarında oluşan iltihaplanmadır. Farenjit, boğazda kaşıntı veya ağrı ile kendini belli eder. Böyle durumlarda yutkunma zorluğu yaşanır.
FARENJİT BELİRTİLERİ NELERDİR?
Ateş,
Eklem ağrısı,
Baş ağrısı,
Boyunda şişkinlik,
Deri döküntüleridir.
FARENJİT ÇEŞİTLERİ
Akut ve kronik olmak üzere iki tür farenjit çeşidi vardır. Sebepleri ve oluşum şekilleri nedeniyle birbirilerinden farklıdırlar. Bir anda gelişen ve şiddetli bir iltihaplanmayla sonuçlanan akut farenjittir. Akut farenjit sadece boğazı etkilemez.
Boğaz ağrısı,
Boğazda görülen yanma ve kuruluk,
Ateş,
Halsizlik,
Ses kısılması gibi belirtilerle kendini gösterir.
Kronik farenjit ise daha hafif seyretmekle birlikte daha uzun süren bir sağlık problemidir. Ateş ve halsizlik gibi belirtiler göstermese de;
Boğazda yanma, gerilme,
Çok şiddetli bir yutkunma zorluğu,
Boğaza bir şey takılmış hissi,
Gıcık öksürüğü görülür.
FARENJİT NEDEN OLUŞUR?
Birçok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkan akut farenjittin en sık görülme nedeni grip ve soğuk algınlığı gibi viral enfeksiyonlardır. Öksürük veya hapşırık yolu ile bulaşan virüslerin yanı sıra, mikroplu bir yüzeye veya yere yüzünüzün, burnunuzun değmesi farenjitte neden olabilir. Kronik farenjittin meydana gelmesinde ise sigara, kuru veya tozlu havalar, alkol, boğazı tahriş edecek kadar soğuk, sıcak içecekler gibi faktörler etkilidir.
FARENJİTİN RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?
Sık sık sinüs enfeksiyon geçirmek,
Boğaz ağrısı olan kişilerle yakın temasta bulunmak,
Mevsim geçişleri,
Alerjenler,
Sigara içmek veya sigara dumanına maruz kalmak,
Çocukların okul, kreş gibi kapalı alanlarda uzun süre kalması.
NE ZAMAN DOKTORA GİDİLMELİ?
Eğer hastanın birkaç gündür geçmeyen yüksek ateşi, boğaz ağrısı, boynunda şişkinlik şikayetleri varsa ve tüm bu şikayetlere solunum sorunları eşlik ediyorsa mutlaka bir hekime başvurulmalıdır.
FARENJİT TANISI NASIL KONUR?
Kronik veya akut farenjitin teşhisi hastanın anlattıkları ve muayene sonuçlarına göre değerlendirilir. Bunun için doktorun geniş bir KBB muayenesi yapması gerekir. Gerektiği takdirde kültür testleri ve bazı tetkitler yapılabilir.
FARENJİT NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Farenjit virüs kaynaklı bir hastalık olmadığından antibiyotik tedavisi uygulanmaz. Sadece streptokok boğaz ağrısı testi pozitifse antibiyotik tercih edilir. Antibiyotiğin yanı sıra; ağrı kesici-ateş düşürücü ilaçlar, alerji düşünülen hastalarda antihistaminikler, burun açıcı spreyler, öksürük kesiciler ve ağız gargaraları kullanılabilir.
FARENJİT TEDAVİSİNDE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
Bol bol dinlenilmeli,
Tozlu havalardan uzak durulmalı,
Yaşam alanları havalandırılmalı,
Alerjiyi ortaya çıkaracak sebeplerden uzak durulmalı,
Boğaz kuruluğunu önlemek için bol bol su içilmeli,
Sigara ve alkolden uzak durulmalıdır.
3. havalimanı 29 Ekim'de açılacak mı? Bakanlık'tan açıklama geldi
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin
Bakan açıkladı: İdlib'e asker takviyesi lazım
AK Partili Kenan Sofuoğlu, Lamborghini'sini satışa çıkardı
Genetik bozukluk bir köyü kör etti
Yılmaz Özdil: 3. havalimanı eylemi planlı!
Bakan Ziya Selçuk'tan önemli mesajlar
Kan grubunuz cinsel ilişkinizi etkiliyor!
Düğün fotoğrafının böylesi! Gelinle damat tam öpüşüyordu ki...
Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike
iOS 12 güncellemesi ne zaman yayınlanacak? iOS 12 hangi cihazları destekliyor? iOS 12 dönemi başladı
Özel okul teşvik tercih sonuçları açıklandı! 2018-2019 öğrenci teşvik desteği sorgulama
Okuyucu Yorumları 0 yorum