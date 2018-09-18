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Farenjite ne iyi gelir? Farenjit nedir? Farenjit belirtileri nelerdir? Farenjit nasıl geçer? Farenjit neden olur? Farenjit tedavisi nasıl olur?

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.09.2018 15:58 | Son Güncelleme

Uzun süren farenjit konusunda uyarıda bulunan uzmanlar hastaların farenjit nedir sorusuna odaklanması gerektiği görüşünde. Tam olarak hastalığın bilinmesinin farenjit tedavisi için de önem taşıdığını düşünen uzmanlar, farenjite ne iyi gelir diye soranları da yanıtsız bırakmadı. İşte farenjit neden olur, farenjit belirtileri ve farenjit tedavisi nasıl olur sorularının yanıtı...

Farenjite ne iyi gelir? Farenjit nedir? Farenjit belirtileri nelerdir? Farenjit nasıl geçer? Farenjit neden olur? Farenjit tedavisi nasıl olur?

Farenjit mevsim geçişleriyle birlikte kendini göstermeye çalışan birçok hastalıktan en yaygın olanlarından. Çoğu zaman üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla beraber ortaya çıkan ve benzer belirtilere yol açan farenjit, bu hastalıkların başında geliyor. Avrasya Hastanesi K.B.B Uzmanı Op. Dr. Koray Cengiz, sonbahar aylarında sıklıkla karşılaşılan farenjit ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.

FARENJİT NEDİR?

Boğaz iltihabı olarak da bilinen farenjit, burun ve ağız boşluğunun arka duvarında oluşan iltihaplanmadır. Farenjit, boğazda kaşıntı veya ağrı ile kendini belli eder. Böyle durumlarda yutkunma zorluğu yaşanır.

FARENJİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ateş,

Eklem ağrısı,

Baş ağrısı,

Boyunda şişkinlik,

Deri döküntüleridir.

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FARENJİT ÇEŞİTLERİ

Akut ve kronik olmak üzere iki tür farenjit çeşidi vardır. Sebepleri ve oluşum şekilleri nedeniyle birbirilerinden farklıdırlar. Bir anda gelişen ve şiddetli bir iltihaplanmayla sonuçlanan akut farenjittir. Akut farenjit sadece boğazı etkilemez.

Boğaz ağrısı,

Boğazda görülen yanma ve kuruluk,

Ateş,

Halsizlik,

Ses kısılması gibi belirtilerle kendini gösterir.

Kronik farenjit ise daha hafif seyretmekle birlikte daha uzun süren bir sağlık problemidir. Ateş ve halsizlik gibi belirtiler göstermese de;

Boğazda yanma, gerilme,

Çok şiddetli bir yutkunma zorluğu,

Boğaza bir şey takılmış hissi,

Gıcık öksürüğü görülür.

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FARENJİT NEDEN OLUŞUR?

Birçok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkan akut farenjittin en sık görülme nedeni grip ve soğuk algınlığı gibi viral enfeksiyonlardır. Öksürük veya hapşırık yolu ile bulaşan virüslerin yanı sıra, mikroplu bir yüzeye veya yere yüzünüzün, burnunuzun değmesi farenjitte neden olabilir. Kronik farenjittin meydana gelmesinde ise sigara, kuru veya tozlu havalar, alkol, boğazı tahriş edecek kadar soğuk, sıcak içecekler gibi faktörler etkilidir.

FARENJİTİN RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

Sık sık sinüs enfeksiyon geçirmek,

Boğaz ağrısı olan kişilerle yakın temasta bulunmak,

Mevsim geçişleri,

Alerjenler,

Sigara içmek veya sigara dumanına maruz kalmak,

Çocukların okul, kreş gibi kapalı alanlarda uzun süre kalması.

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NE ZAMAN DOKTORA GİDİLMELİ?

Eğer hastanın birkaç gündür geçmeyen yüksek ateşi, boğaz ağrısı, boynunda şişkinlik şikayetleri varsa ve tüm bu şikayetlere solunum sorunları eşlik ediyorsa mutlaka bir hekime başvurulmalıdır.

FARENJİT TANISI NASIL KONUR?

Kronik veya akut farenjitin teşhisi hastanın anlattıkları ve muayene sonuçlarına göre değerlendirilir. Bunun için doktorun geniş bir KBB muayenesi yapması gerekir. Gerektiği takdirde kültür testleri ve bazı tetkitler yapılabilir.

FARENJİT NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Farenjit virüs kaynaklı bir hastalık olmadığından antibiyotik tedavisi uygulanmaz. Sadece streptokok boğaz ağrısı testi pozitifse antibiyotik tercih edilir. Antibiyotiğin yanı sıra; ağrı kesici-ateş düşürücü ilaçlar, alerji düşünülen hastalarda antihistaminikler, burun açıcı spreyler, öksürük kesiciler ve ağız gargaraları kullanılabilir.

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FARENJİT TEDAVİSİNDE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

Bol bol dinlenilmeli,

Tozlu havalardan uzak durulmalı,

Yaşam alanları havalandırılmalı,

Alerjiyi ortaya çıkaracak sebeplerden uzak durulmalı,

Boğaz kuruluğunu önlemek için bol bol su içilmeli,

Sigara ve alkolden uzak durulmalıdır.

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