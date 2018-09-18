Farenjite ne iyi gelir? Farenjit nedir? Farenjit belirtileri nelerdir? Farenjit nasıl geçer? Farenjit neden olur? Farenjit tedavisi nasıl olur?

Farenjit mevsim geçişleriyle birlikte kendini göstermeye çalışan birçok hastalıktan en yaygın olanlarından. Çoğu zaman üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla beraber ortaya çıkan ve benzer belirtilere yol açan farenjit, bu hastalıkların başında geliyor. Avrasya Hastanesi K.B.B Uzmanı Op. Dr. Koray Cengiz, sonbahar aylarında sıklıkla karşılaşılan farenjit ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı. FARENJİT NEDİR?



Boğaz iltihabı olarak da bilinen farenjit, burun ve ağız boşluğunun arka duvarında oluşan iltihaplanmadır. Farenjit, boğazda kaşıntı veya ağrı ile kendini belli eder. Böyle durumlarda yutkunma zorluğu yaşanır. FARENJİT BELİRTİLERİ NELERDİR?



Ateş, Eklem ağrısı, Baş ağrısı, Boyunda şişkinlik, Deri döküntüleridir. FARENJİT ÇEŞİTLERİ



Akut ve kronik olmak üzere iki tür farenjit çeşidi vardır. Sebepleri ve oluşum şekilleri nedeniyle birbirilerinden farklıdırlar. Bir anda gelişen ve şiddetli bir iltihaplanmayla sonuçlanan akut farenjittir. Akut farenjit sadece boğazı etkilemez. Boğaz ağrısı, Boğazda görülen yanma ve kuruluk,

Ateş, Halsizlik, Ses kısılması gibi belirtilerle kendini gösterir. Kronik farenjit ise daha hafif seyretmekle birlikte daha uzun süren bir sağlık problemidir. Ateş ve halsizlik gibi belirtiler göstermese de; Boğazda yanma, gerilme, Çok şiddetli bir yutkunma zorluğu, Boğaza bir şey takılmış hissi, Gıcık öksürüğü görülür. FARENJİT NEDEN OLUŞUR?



Birçok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkan akut farenjittin en sık görülme nedeni grip ve soğuk algınlığı gibi viral enfeksiyonlardır. Öksürük veya hapşırık yolu ile bulaşan virüslerin yanı sıra, mikroplu bir yüzeye veya yere yüzünüzün, burnunuzun değmesi farenjitte neden olabilir. Kronik farenjittin meydana gelmesinde ise sigara, kuru veya tozlu havalar, alkol, boğazı tahriş edecek kadar soğuk, sıcak içecekler gibi faktörler etkilidir. FARENJİTİN RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?



Sık sık sinüs enfeksiyon geçirmek, Boğaz ağrısı olan kişilerle yakın temasta bulunmak, Mevsim geçişleri, Alerjenler, Sigara içmek veya sigara dumanına maruz kalmak, Çocukların okul, kreş gibi kapalı alanlarda uzun süre kalması.