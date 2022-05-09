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Fark edilmeden çok sık yapılıyor! Göz hastalıklarına neden oluyor

09.05.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göz oldukça hassas olan organlar arasında yer alıyor. Her şeyi net ve iyi görebilmek için göz sağlığına dikkat etmek gerekiyor. Bazı yaşam alışkanlıkları gözlerin bozulmasına neden oluyor. Uzmanlar göz sağlığını korumak için dijital göz yorgunluğuna dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

Fark edilmeden çok sık yapılıyor! Göz hastalıklarına neden oluyor

Cep telefonu, bilgisayar, televizyon gibi ekranlar hayatımızın bir parçası haline geldi. Günlük koşuşturmacalar içerisinde oldukça işimize yarayan teknolojik aletler sağlığımızı olumsuz etkileyebiliyor. Her yaştan insanın kullandığı cep telefonu ve bilgisayarlar göz sağlığını tehlikeye atıyor. Bu ekranlara uzun süre bakmak dijital göz yorgunluğuna neden oluyor. Konu hakkında bilgi veren Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ali Küçüködük, dijital cihazlarla ilişkili göz yorgunluğunun her yaştan insanı etkilediğini belirterek, “Dijital cihazları gün içinde saatlerce kullandığınızda, görüşünüzün bulanıklaştığını ve gözlerinizin ağrıdığını ve yorulduğunu fark edebilirsiniz. Ayrıca gözlerinizin kuruduğunu, yaşardığını veya acıdığını görebilirsiniz. Bu göz yorgunluğu okurken, yazarken veya uzun süre dikiş dikmek gibi yakın mesafeli işler yaparken karşılaşabileceğiniz belirtilerden farklı değildir’’ dedi.

GÖZLERİ RAHATLATMAK İÇİN GÖZ KIRPMAK GEREKİYOR

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Cep telefonu ve bilgisayar kullanımının artık hayatımızın bir parçası olduğunu vurgulayan Küçüködük, gözleri rahatlatmak için tavsiyelerde bulundu. Op. Dr. Ali Küçüködük, gözleri rahatlatmak için göz kırpmak gerektiğini belirterek, “İnsanlar normalde bir dakikada yaklaşık 15 kez göz kırpar. Ancak yapılan araştırmalar, bilgisayarları ve diğer dijital ekranlı cihazları kullanırken bir dakikada sadece 5 ila 7 kez göz kırptığımızı gösteriyor. Göz kırpma, gözün ihtiyacı olan nemi yüzeyde tutma yöntemidir. Mümkün olduğunca sık göz kırpmak için bilinçli bir çaba gösterin. Bu, gözlerinizin yüzeyinin kurumasını önler. Gözlerinizi nemlendirin. Gözlerinizi kuru hissettiğinizde yenilemek için suni gözyaşı kullanın. Sıklıkla kuru ve sıcak bir odadaysanız, havayı nemlendirmek için bir nemlendirici kullanabilirsiniz. 20-20-20 kuralını kullanarak düzenli molalar verin. Her 20 dakikada bir, en az 20 saniye boyunca en az 6 metre uzaktaki bir nesneye bakın” dedi.

BİLGİSAYAR GÖZLÜĞÜ KULLANMAK GÖZ YORGUNLUĞUNU AZALTIYOR

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Op. Dr. Küçüködük, saatlerce bilgisayarda çalışanlar için bilgisayar gözlüğü kullanmanın göz yorgunluğunu azaltacağını ifade ederek, “Bu gözlükler, gözlerinizi özellikle bilgisayar ekran mesafesine (yüzünüzden yaklaşık 50 santimetre uzaklıkta olan orta mesafe) odaklamanıza imkan tanır. Bu gözlüklerin bazılarında odağınızı yakın, orta ve uzak mesafeler arasında hızla kaydırmanıza yardımcı olacak çok odaklı lensler bulunur. Göz yorgunluğunu azaltan bilgisayar gözlüklerinin mavi ışığı engelleyen gözlüklerle aynı olmadığını unutmayın. Ekranınız çevrenizden daha parlaksa, gözlerinizin görmek için daha fazla çalışması gerekir. Çevrenizdeki ışık düzeyine uyacak şekilde ekran parlaklığınızı ayarlayın. Ayrıca göz yorgunluğunu azaltmak için ekranınızdaki kontrastı artırmayı deneyin. Dijital cihazlardaki ekranlar genellikle çok fazla parlamaya sahiptir. Parlamayı kesmek için mat ekran filtresi kullanmayı deneyin. Bilgisayar kullanırken, ekrandan yaklaşık 50 santimetre (yaklaşık bir kol mesafesinde) oturuyor olmalısınız. Ayrıca ekranı, gözünüz dümdüz ileri veya yukarı değil, hafifçe aşağı bakacak şekilde konumlandırın” şeklinde konuştu.

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