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Fark etmeden koronavirüs geçirip geçirmediğinizi test yaptırarak öğrenebilirsiniz

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.05.2020 16:07 | Son Güncelleme

Koronavirüs enfeksiyonunu kimin geçirip geçirmediğinin tam olarak bilinmediği günlerden geçerken başlanan yeni normalleşme süreci kafalarda cevaplanmayan sorular oluşmasına ve kişiler arasında endişe yaratmaya devam ediyor. Peki bir kişinin farkında olmadan koronavirüs geçirip geçirmediğini öğrenmesi mümkün mü? İşte hem işverenler, hem de çalışanlar için büyük önem taşıyan bu sorunun cevabı...

Fark etmeden koronavirüs geçirip geçirmediğinizi test yaptırarak öğrenebilirsiniz

Uzmanlar, bazı kişilerin farkında olmadan COVID-19 Koronavirüs enfeksiyonu geçirmiş olabileceğini söylüyor. Bu noktada, kontrol amaçlı test yapılıp yapılmamasının gerekliliği merak konusu oluyor.

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya, “Antikor testi ile kişinin Koronavirüs geçirip geçirmediğini söylemek mümkündür. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan rakamlar, özellikle belirtili seyreden hastalar için yapılan PCR testlerine ait sayılardır. Belirtisiz geçiren kişilere PCR testi yapılmamaktadır. Hastalığı belirtisiz geçirenler, belirtili geçirenlerden daha fazladır. Hastalığı belirtisiz geçirenler, daha çok gençler, kadınlar ve kalp, diyabet, hipertansiyon gibi altta yatan kronik bir hastalığı olmayan kişilerdir” dedi.

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