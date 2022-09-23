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Fark etmeden yapıyor olabilirsiniz! Midenizi emmek sağlığınızı tehdit ediyor

23.09.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gün içerisinde fark etmeden çeşitli hareketler yapıyoruz. Bu hareketler sağlığımızı tehlikeye atabiliyor. Uzmanlar sıklıkla yapılan mide emme hareketinin sonuçlarının ağır olabileceğini belirtiyor. Yaşadığınız pek çok sorunun kaynağı bu hareket olabilir.

Fark etmeden yapıyor olabilirsiniz! Midenizi emmek sağlığınızı tehdit ediyor

Daha zayıf görünmek adına yapılan diyetler, hareketler sağlığımızı tehlikeye atabiliyor. Karnın içine çekilmesi toplumda sıklıkla yapılan hareketler arasında bulunuyor. Egzersiz gibi görünen bu davranış nefes alma ve pelvik sorunlarının yanı sıra boyun ve sırt ağrısına yol açabiliyor. Halk arasında kum saati sendromu olarak bilinen durum , insanların kendilerini daha ince göstermek için yaptıkları mideyi sürekli olarak emmenin bir sonucudur. Ancak uzmanlar, sağlıksız yan etkileri konusunda insanları uyarıyor ve durumun ismine rağmen kum saati şeklinde sonuçlanmadığı konusunda uyarıyor.

CİDDİ SORUNLARA NEDEN OLABİLİR

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Kiropraktör Adam Browning, Cleveland Clinic'in Health Essentials'a verdiği demeçte, "Mide kavrama, midenizi yukarı ve içeri çekmek için üst karın kaslarınızın tekrar tekrar ve kapsamlı bir şekilde kasılması sürecidir" dedi . Karın kaslarınızın hareket modellerini değiştirebilir ve bu da 'kum saati sendromu' olarak bilinen dengesizliklere yol açabilir. “ Üst karın kasları gerginleştiğinde alt karın kasları zayıflar ve az kullanılır. Browning, sonuçların ölümcül olmasa da bazı ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtti.

İDRAR SIZINTILARI YAŞATABİLİR

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Diyafram nefes almak için hayati önem taşıdığından, aşağı değil yukarı hareket ederek doğal işlevini kesintiye uğratmak, nefesin ne kadar derin alındığını etkileyebilir ve kaburgaların ve akciğerlerin genişlemesi için daha az yer bırakabilir.
Cleveland Clinic'e göre pelvik kaslar da etkilenebilir ve zayıflayabilir, bu da gülerken, öksürürken veya hapşırırken idrar sızıntısına neden olabilir.

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