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  4. Fark ettikleri gibi 112'yi aradılar! Hatay semalarında gözlemlendi... Ekipler teyakkuza geçti

Fark ettikleri gibi 112'yi aradılar! Hatay semalarında gözlemlendi... Ekipler teyakkuza geçti

19.12.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir garip olay yaşandı. Gün batımını fotoğraflamak için deniz kenarında bulunan bir basın muhabiri gökyüzünde uçan bir cisim fark etti. Bölgedeki balıkçıların da dikkatini çeken cisim ile ilgili 112 ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na haber verildi. Denize doğru alçaldığı iddia edilen uçan cisimle ilgili araştırmaların devam ettiği bildirildi.

Fark ettikleri gibi 112'yi aradılar! Hatay semalarında gözlemlendi... Ekipler teyakkuza geçti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde görülen bilinmeyen bir cisim güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

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Gün batımı manzarası fotoğraflamak için balıkçı barınağında bulunan İHA muhabiri, gökyüzünde bir cisim fark etti. Yamaç paraşütçüsüne benzetilen cismin sahil üzerinden açık denize doğru ilerlemesi bölgedeki balıkçıların da dikkatini çekti.

FFV

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Durumun 112 ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilmesi üzerine ekipler olay yerine geldi. Polis ekipleri karadan, Sahil Güvenlik ekipleri ise denizden araştırma başlattı. Uçarak İskenderun üzerinden denize doğru alçalan cisim ile ilgili araştırmalar devam ediyor. (İHA)

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