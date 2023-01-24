Farkına bile varmadılar! Pansuman için hastaneye gitti, kafasından mermi çıktı

Şaşkına çeviren olay 2022 yılına girilen yılbaşı gecesi, merkez Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi’nde yaşandı. O zaman 8 yaşında olan Ahmet Bilgin, havai fişek gösterisini izlemek için evlerinin teras katına çıktı. Havai fişekleri seyreden Ahmet’in kafasına nereden geldiği tespit edilemeyen kurşun isabet etti. Ağır yaralanan talihsiz çocuğa ilk müdahaleyi yakınları yaptı.

SAKSIYA ÇARPTI ZANNETTİLER, MERMİ ÇIKTI

Kafasını saksıya çarptığını sanan Aile pansuman için özel bir hastaneye giden aile çocuğun başında kurşun olduğunu öğrenince hayatlarının şokunu yaşadı. Hastanede 7 ay yoğun bakımda kalan Ahmet Bilgin bir yıllık tedavi süreciyle yeniden hayata tutundu.

“TABURCU OLDU, KONTROLÜMÜZÜN BİRİNCİ YILINDA İYİ GÖRDÜK”

Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aslan Güzel, “Ahmet Bilgin isimli çocuk hastanemize yaklaşık bir yıl önce ateşli silah yaralanması nedeniyle getirildi. Beyinde ödem, kanama mevcuttu komadaydı. 2 müdahale gerçekleştirdik. Bir tarafında maalesef kısmi zayıflık gelişti. Taburcu oldu. Kontrolümüzün birinci yılında iyi gördük ama daha fizik tedaviye ihtiyacı var” dedi.

“RASTGELE ATEŞ EDİLEN KURŞUNLA BİR İNSANIN HAYATINI KARARTMAYIN”

Bu konuda herkesin şapkasını önüne koyması gerektiğinin altını çizen Dr. Güzel, “Bu tür yaralanmaların sebepleri üzerinde hepimizin iyi düşünmesi gerekiyor. Balkonda duran bir insanın kör bir kurşunla hayatının değişmesi, hastanelerde geçen süre, ailenin perişan olmasına neden oluyor. Rastgele sağa sola ateş edilmemesi gerektiği konusunda hepimizin şapkamızı önümüze koymamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“PANSUMAN İÇİN HASTANEYE GİTTİK BAŞINDA KURŞUN ÇIKTI”

Ahmet Bilgin’in Babası Mehmet Fatih Bilgin çocuğu Ahmet Bilgin’in kafasına saksıya vurduğunu düşünerek hastaneye pansuman için gittiklerini belirterek, “2022 yılbaşında oğluma havadan gelen yorgun mermi isabet etti. Oğlum havai fişekleri izlemek için terasa çıktı. Arkasında saksı vardı. Kafasından kan gelmeye başlayınca saksıya çarptı sandık. Sonra yakında bulunan bir özel hastaneye pansuman için gittik. Filmini çektiler başında mermi var dediler. Orada ilk müdahalenin ardından Gaziantep Medical Point hastanesine sevk ettiler. Oğlum burada 7 ay yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakımın ardından fizik tedaviye başladık bugünde kontrole geldik. Umudumuzu hiç kaybetmedik. Oğlumuzun iyileşeceğine inandık. Allaha şükür oğlumuza kavuştuk” ifadelerine yer verdi.

“YETKİLİLERDEN KURŞUNU ATANIN YAKALANMASINI İSTİYORUZ”

Kurşunu atanın hala yakalanmadığını ifade eden Baba Bilgin, “Yetkililerden rastgele ateş açan bu magandaların yakalanmasını istiyorum. Özellikle buradan Prof. Dr. Aslan Güzel hocama bize verdiği emeklerden dolayı çok teşekkür ederim. Medical Point hastanesine de çalışanlarına da çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Kafasına mermi isabet eden 9 yaşındaki Ahmet Bilgin, büyüyünce doktor olmak istediğini belirterek, yaklaşık 1 yıldır uzak kaldığı okulunu özlediğini ve bir an önce arkadaşlarına kavuşmak istediğini kaydetti.

İHA