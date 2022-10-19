Farkında değiliz ama bu besinler körlüğe yol açıyor! Sağlığınız için uzak durun

Yaş ilerledikçe görme kayıpları yaşanıyor. Görmeyi etkileyen birçok faktör bulunuyor. Uzmanlara göre yanlış beslenme ciddi görme problemlerine neden olabiliyor. Khuram Sarwar, batı tarzı beslenmenin diyetin körlüğe yol açabileceği konusunda uyardı. Sarwar şunları söyledi: “Aşırı miktarda yüksek oranda tatlandırılmış gıdalar ve rafine karbonhidratlar (tipik olarak Batı diyetinde görülür) görme kaybına neden olabilir.

KAN ŞEKERİ ARTIŞI RETİNAYA ZARAR VERİYOR

“Beyaz ekmek ve makarna gibi rafine karbonhidratların yanı sıra ketçap ve gazlı içecekler gibi yüksek oranda tatlandırılmış yiyecekler hızla sindirilir ve bu da kan şekerinde artışa neden olur. Bu kan şekeri artışı , retinada hasara neden olan yaşa bağlı makula dejenerasyonunun (AMD) gelişmesine yol açabilir . AMD, merkezi görüş alanında körlüğe neden olur ve sonunda tamamen körlüğe yol açabilir." Neyse ki AMD, alarm zillerini çalmadan doğrudan görme kaybına yol açmaz.

GÖRME KAYBININ BELİRTİLERİ

NHS'ye göre , bu durumun ilk belirtilerinden biri okuma, TV izleme, araba kullanma veya yüzleri tanıma güçlüğüdür. Yaşa bağlı makula dejenerasyonunun diğer işaretleri şunları içerir:

Düz çizgileri dalgalı veya eğri olarak görme

Normalden daha küçük görünen nesneler

Eskiden olduğundan daha az parlak görünen renkler

Olmayan şeyler görmek (halüsinasyonlar)

BU BESLENME ERKEN YAŞTA KÖRLÜĞE YOL AÇABİLİR

AMD, 50'li ve 60'lı yaşlardaki insanları hedefleme eğilimindeyken, Sarwar, zengin bir Batı diyeti tarafından karıştırılan kan şekeri artışının da çok daha erken görme kaybına yol açabileceği konusunda uyardı. Gözlükçü şunları söyledi: “Kan şekerinin çok fazla yükselmesi tip 2 diyabete neden olabilir . Şeker hastaları, gözlerinizde sorunlara neden olabilecek diyabetik retinopati geliştirebilir. "Diyabetli kişilerde kan şekeri ne kadar uzun süre kontrolsüz kalırsa, gözlerinde sorun geliştirme şansları o kadar artar."

UZAK DURMANIZ GEREKEN YİYECEKLER

Sarwar şunları ekledi: “Batı diyetinin diğer tipik parçaları arasında sosis, domuz pastırması, jambon ve şarküteri gibi işlenmiş etler yer alıyor. Bu işlenmiş etler çok fazla tuz içerir. Diyetteki aşırı tuz (ve kafein) yüksek tansiyona katkıda bulunabilir . Hipertansif retinopati, yüksek tansiyondan kaynaklanabilir ve retinada hasarlı kan damarlarına neden olabilir.”

MEYVE VE SEBZEYE AĞIRLIK VERİN

Bu nedenle uzman, meyve, sebze, kuruyemiş ve baklagillerle dolu sağlıklı bir diyete bağlı kalmanızı tavsiye etti, çünkü bu yiyeceklerin çoğu gözlerinizi sağlıklı tutmaya yardımcı olabilir.

