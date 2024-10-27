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Farkında olmadan hasta ediyor! Çoğu evde var... Bu yöntemle kurtulmak mümkün

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
27.10.2024 10:39
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Pek çok kişi, evdeki nem ve rutubetten şikayet ediyor. Bu konuya özellikle dikkat etmek gerekiyor çünkü evdeki rutubet kişiyi farkında bile olmadan hasta edebiliyor. Uzmanlar, küf olan yerlerin temizlenmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Peki, evdeki küf ve rutubetle başa çıkmanın yolları neler? İşte uygulayabileceğiniz o yöntemler...

Farkında olmadan hasta ediyor! Çoğu evde var... Bu yöntemle kurtulmak mümkün

Rutubet birçok evin en büyük problemlerinden biri. Solunum yolu hastalıklarına neden olabiliyor. Bu yüzden uzmanlar hastalıklardan korunmak için evdeki rutubeti kesin diyor. İşte evde rutubetle başa çıkmanın yolları...

EVDEKİ RUTUBET FARKINDA OLMADAN HASTA EDİYOR

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Sinem İliaz, "Astım hastalarını kötüleştirebilen bir şeydir ev içinde rutubete veya küfe maruz kalmak. Öksürük, nefes darlığı gibi şikayetlerle hasta bize başvuruyor" dedi. Çünkü evdeki rutubet solunan havayı kötü etkiliyor, kişiyi farkında olmadan hasta ediyor.

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ÇAMAŞIRLARI KURUTURKEN DİKKAT

İliaz "Çeşitli akciğer hastalıkları görülebilir. Bunların başında özellikle astım geliyor" şeklinde konuştu. O hastalıklardan korunmak için evdeki rutubeti önlemek şart. Evde rutubetle başa çıkmanın en önemli kurallarından biri evi sık sık havalandırmak. Evde düzenli havalandırma yaparak nemin dışarı çıkmasını sağlamak mümkün. Çamaşırları odada kurutmak da rutubete neden oluyor. Eğer içeride kurutmak gerekiyorsa kurutma teli banyoya yerleştirilmeli ve çamaşırlar orada kurutulmalı. Banyonun kapısını da mutlaka kapatmak gerekiyor. Bu; nemin diğer odalara geçmesini önlüyor. Evde en ufak bir küf oluşumuna izin vermemek gerekiyor. Duvarların köşelerinin kontrol edilmesi ve temizlenmesi de gerekiyor.

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KAVANOZDAKİ KARBONATLA NEM AZALTMA

İliaz "Küf olan yerlerin temizlenmesi, buraların güzelce boyanması önerilebilir" dedi. Evde yemek yaparken tencerenin kapağını kapatmak ve davlumbazı açmak da nemi azaltıyor. Evin çok fazla veya az ısınması da rutubeti artırıyor. Bu yüzden orta sıcaklığın tercih edilmesi öneriliyor. Kavanoza karbonat koyup evin köşelerine yerleştirilmesi yöntemi de nemin azalmasını sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
küf hastalık rutubet
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