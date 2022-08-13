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Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

13.08.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görme kaybı yaşlanmanın bir sonucu olsa da farkında olmadan bunu hızlandırabilirsiniz. Aslında, yaygın bir vitamin eksikliği körlüğün önde gelen nedenlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Beslenme programınıza yeteri kadar A vitamini dahil etmediğinizde kör kalabilirsiniz. A vitamini eksikliğinin önüne geçmek için A vitamini açısından zengin besinleri tüketmeyi ihmal etmeyin.

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Koku, tat, dokunma ve işitme gibi görme de en önemli duyulardan biridir. Görme kaybı yaşanmaya başlandığı zaman tüm hayatınız etkilenir. Yaşla beraber görme kaybı da yaşanmaya başlasa da bu durumu geciktirebilir ya da farkında olmadan hızlandırabilirsiniz. Kısaca, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürerek görme kaybını önleyebilirsiniz.

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A VİTAMİNİ ZARARLARI

A vitamini eksikliği doğrudan görme kaybına neden olabilir. Amerikan Oftalmoloji Akademisi (AAO), A vitamini eksikliğinin dünya çapında çocuklarda "önlenebilir körlüğün önde gelen nedeni" olduğu konusunda uyarıyor.

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A vitamini görüşünüzde önemli bir rol oynar. AAO'nun açıkladığı gibi, ışığın tam spektrumunu görmek için, retinanızın düzgün çalışması için gözünüzün belirli pigmentler üretmesi gerekir. A vitamini eksikliği bu pigmentlerin üretimini durdurarak gece körlüğüne yol açıyor. Gözünüzün kornea dahil gözün diğer kısımlarını beslemek için de A vitaminine ihtiyacı var. Yeterli A vitamini olmadan, gözleriniz yeterli nem üretemez.

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A VİTAMİNİ ZENGİNİ BESİNLER

  • Peynir
  • Yumurta
  • Yağlı balık
  • Süt ve yoğurt
  • Karaciğer
  • Domates, havuç, yeşil ve kırmızı biber gibi renkli sebzeler.
  • Ispanak, brokoli ve yeşil yapraklı sebzeler.
  • Kavun, mango gibi meyveler.
  • Havuç


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