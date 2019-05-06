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Farkındalık için basket maçı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 11:11 | Son Güncelleme

VAN'da, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Toplum Gönüllüleri Topluluğu'na üye kadınlar, engelsiz yaşama ve toplumsal cinsiyetçiliğe dikkat çekmek için engellilerle karma basketbol maçı yaptı.

Farkındalık için basket maçı 

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN'da, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Toplum Gönüllüleri Topluluğu'na üye kadınlar, engelsiz yaşama ve toplumsal cinsiyetçiliğe dikkat çekmek için engellilerle karma basketbol maçı yaptı.
Daha önce 'Egzoz kokusuna karşı çiçek kokusu' mesajını verip, bisiklet turu yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu'na üye kadınlar, bu kez de engelsiz yaşama ve toplumsal cinsiyetçiliğe dikkat çekmek için engellilerle karma basketbol maçı yaptı. Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü'ne üye engelliler ile İskele Yatılı Bölge Okulu Spor Salonu'nda maç yapıldı. Dostluk içinde geçen maçla ilgili bilgi veren YYÜ Toplum Gönüllüleri Topluluğu Koordinatörü Kübra Demir, daha önce kadınların yaşamın her alanında var olduğuna dikkat çekmek için bisiklet turu gerçekleştirdiklerini, bu kez de engelsiz yaşama dikkat çekmek için engellilerle basket maçı yaptıklarını söyledi. Demir, "Biz toplum gönüllüsü gençler olarak sorunları tespit edip, çözüm için gençliğin gücünü enerjiye çeviririz. Sokaklara çıkarak halkın görüşlerini dinliyoruz ve dezavantajlı gruplar için her kapıyı çalarak çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu sefer Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü'ndeki bedensel engelli bireylerin yanındaydık. Amacımız onların sosyal hayat entegrasyonlarını sağlayarak, onların yanında olduğumuzu onlara hissettirmek ve diğer vatandaşlara onlara yönelik duyarlılık kazandırıp, farkındalık yaratmaya çalışmaktı. 'Farkındalık için sahadayız' sloganıyla onlarla birlikte dostluk maçı yaptık" diye konuştu.

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Farkındalık için basket maçı Farkındalık için basket maçı Farkındalık için basket maçı Farkındalık için basket maçı

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