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Farkındalık için çöpler file içinde billboard'a asıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 18:16 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çevre temizliğine dikkat çekilmesi amacıyla, billboard'a 'Bu çöpler 1 saatte bu caddeden toplandı' yazısıyla file içinde çöp asıldı.

Farkındalık için çöpler file içinde billboard'a asıldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde çevre temizliğine dikkat çekilmesi amacıyla, billboard'a 'Bu çöpler 1 saatte bu caddeden toplandı' yazısıyla file içinde çöp asıldı.
'Temiz şehir İnegöl' sloganıyla ilçe halkının dikkatini çevre temizliğine çekmek isteyen İnegöl Belediyesi, daha önce en işlek cadde olan Atatürk Bulvarı'nda bir kamyon çöpü kontrollü dökerek, 'Şehrimiz temiz tutulmazsa böyle olur' mesajı vermişti. İnegöl Belediyesi görevlileri, bu defa da billboard'a çöp astırdı. Asıl olanın 'temizlemek' değil 'kirletmemek' olduğuna dikkat çekilirken, vatandaşların da bu konuda bilinçlenmesi için Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan billboard'a 'Bu çöpler 1 saatte bu caddeden toplandı' yazısıyla file içinde çöp asıldı. Çalışma, vatandaşların dikkatini çekti.

FOTOĞRAFLI

Farkındalık için çöpler file içinde billboard'a asıldı

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