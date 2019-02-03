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Farkındalık için el ele koştular

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 17:36 | Son Güncelleme

İZMİR'de, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile Hayvanlar İçin Projeler Derneği yararına "Birlikte koş" sloganıyla koşu düzenlendi.

Mehmet CANDAN-Şengüler YEŞİL/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile Hayvanlar İçin Projeler Derneği yararına "Birlikte koş" sloganıyla koşu düzenlendi. Katılanların el ele tamamladıkları farkındalık koşusunda, renkli görüntüler oluştu. Mavişehir sahilinde Karşıyaka Belediyesi'nin desteğiyle Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ve Hayvanlar İçin Projeler Derneği yararına farkındalık koşusu düzenlendi. Sporsever ve hayvanseverlerin yoğun ilgi gösterdiği koşu, farklı kategorilerde gerçekleştirildi. Mavişehir sahilinde başlayan, 3 kilometrelik parkuru 'Hayata engel yok' kategorisinden Kudret Arabacı ve Utkuhan Baydar birinci tamamladı. Koşuya Manisa'dan katıldıklarını belirten Arabacı, "Sporcumuz Utkuhan Baydar, Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu. Görme engelli atlet olarak Amerika'da yapılacak dünya şampiyonasına katılacağız. Milli takım kadrosuna girmek için çalışıyoruz. Bu da bizim için antrenman yarışıydı" dedi. Baydar ise etkinliğin birçok konuda farkındalık oluşturduğunu kaydederek, "Hedefim olimpiyatlara kadar gitmek. Bu etkinlik çok güzel ve eğlenceli. Koşan koşmayan herkes geldi. Bu tür organizasyonların sürekli yapılmasını istiyorum" diye konuştu. Koşuya kızı Nisan Ada ile 'Canım babam' kategorisinde katılan Okan Aracagök, "Baba- kız olarak ilk kez katıldık. Yarış onun yarışı" dedi. 'Hayata engel yok' kategorisinde, tekerlekli sandalyesinde koşuya katılan Sevilay Gürler ise çok heyecanlı olduğunu söyledi. Gürler'in yarıştaki partneri İlker İnçoğlu ise "Bir pazar günü yine spor yapacağız ve bunu birlikte eğlenerek yapacağız" diye konuştu. Koşuya 'Can dostum' kategorisinde hayvanlarıyla katılan koşucular da renkli görüntüler oluşturdu. Yarışı izleyenler, sahipleriyle koşuya katılan kedi ve köpeklere yoğun ilgi gösterdi. Farkındalık koşusuna sevgilileriyle katılan çiftler de '14 Şubat Sevgililer Günü' öncesi ele ele koşarak, güzel anlar yaşadı. 'Birlikte koş' sloganıyla farkındalık koşusunun düzenlenmesini sağlayan gönüllülerden Gürkan Kazancı, "'Birlikte koş' etkinliğinin ilkini düzenledik. Amaç birlikte başarabilme duygusunu yaşayabilmekti. Anne, çocuğuyla baba, çocuğuyla engelli bir arkadaşınızla sevgililer olarak ya da insanlar hayvanlarıyla koşuya katıldı. Birlikte başlayıp bitirebilecekleri kısa bir koşu olsun istedik. Amacımız sosyal duyarlılıklara dokunmak. Burada hayata engel yok derken gerçekten dezavantajlı bireylerin kimseden farkları olmadığını göstermek istedik. Bugün genel birinci hayata engel yok kategorisinden çıktı. İzmir'de bu tarz spor organizasyonlarını artırmak istiyoruz. Destekleyen herkese teşekkürler" dedi. Koşunun ardından dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından etkinlik sona erdi.

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Farkındalık için el ele koştularFarkındalık için el ele koştular
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