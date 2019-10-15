Farkındalık için gözleri kapalı yürüdüler

İSTANBUL, (DHA)- Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü kapsamında, gözlerine siyah bant takarak beyaz bastonla yürüyüş yaptı. Bahadır’a yol gösterenler ise görme engelli vatandaşlar oldu.

Görme engeliyle ilgili farkındalık yaratmak amacıyla Bahçelievler Belediyesi tarafından yürüyüş düzenlendi. Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır görme engeli bulunan vatandaşlarla kol kola yürüdü. Görme engelli vatandaşların desteğiyle siyah bant ve beyaz bastonuyla yürüyüş yapan Dr. Bahadır, görmemenin çok kötü bir his olduğunu söyleyerek, “Arkadaşlarımın Allah yardımcıları olsun. Ben bandı çıkararak gün ışığına kavuştum ama arkadaşımız ‘siz siyah bandı çıkarabiliyorsunuz ama biz çıkaramıyoruz’ dedi. Gerçekten çok haklılar” diye konuştu.

"5 DAKİKALIK YOLU 15 DAKİKADA YÜRÜYEBİLDİK"

Bu etkinliği farkındalık amacıyla yaptıklarını belirten Dr. Hakan Bahadır, “Görme engelli arkadaşlarımızın neler yaşadıklarını ve neler hissettiklerini anlamak adına bu etkinliği yaptık. Belki 5 dakikada yürüyeceğimiz yolu 15 dakikada yürüdük. Sıkıntılar yaşadık. Bunu şov amacıyla değil, destek amacıyla yapıyoruz. Yolda yürüyoruz ve önümüze bir engel çıkıyor. Sarı çizgi yapmışız ama birileri oraya engel koymuş. Kaldırımlara dikkat etmezsek, aynı seviyede olmazlarsa, bir kaldırım 1 santim bile yukarıda olsa o arkadaşımız düşebilir. Yardım edecek birini de bulamayabilir. Bizim sağlıklı kişiler olarak her konuda bu arkadaşlarımıza yardımcı olmamız lazım” ifadelerini kullandı.