Farkındalık için gözlerini kapattı, kollarını açtı

Düzce'de bir genç, Uluslararası Hoşgörü Günü dolayısıyla gözlerini kapatıp kollarını açarak hareketsiz bir şekilde vatandaşların kendisine sarılmasını bekledi.

İstanbul Caddesi'nde gözlerini kapatan Veli Ekber (24), boynuna astığı "Bugün hoşgörü günü. Hoşgörü sarılmakla başlar. Hoşgörü gününüz kutlu olsun" yazılı pankartla kollarını açarak vatandaşların kendisine sarılmasını bekledi.

Yaklaşık 5 dakika boyunca burada bekleyen Ekber, kendisine sarılan vatandaşlara teşekkür ederek Dünya Hoşgörü Günü'nü kutladı.

Etkinlik sonunda açıklamada bulunan Ekber, herkesin hoşgörü gününü kutladığını söyledi.

İnsanlara hoşgörü dağıtmak için böyle bir etkinlik yaptığını vurgulayan Ekber, "Türk insanları beklenildiği gibi hoşgörülü ve içten. 'Savaşmayın hoşgörü gösterin, sevgi gösterin.' dedim bugün. Vatandaşlarımız sağ olsunlar hoşgörü gösterdiler. İlgi gösteren herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

