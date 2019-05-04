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Farkındalık için hem okudular hem okuttular

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 17:05 | Son Güncelleme

Bursa'da ortaokul öğrencileri, kentin en kalabalık bölgelerinden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda oturarak bir süre kitap okudu - Bazı kent sakinleri, öğrencilerin hediye ettiği kitapları alarak etkinliğe katıldı

Bursa'da bir grup ortaokul öğrencisi, farkındalık çalışmaları kapsamında kentin en işlek meydanlarından birinde kitap okudu.

Merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'ndeki Kızıklar Ortaokulunun öğrencileri, toplumda okuma alışkanlığının artması amacıyla kitap okuma etkinliği düzenledi.

Kentin en kalabalık bölgelerinden Şehreküstü semtindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yere oturarak bir süre kitap okuyan çocuklar, çevredekilerin dikkatini çekti. Bazı kent sakinleri, öğrencilerin hediye ettiği kitapları alarak etkinliğe katıldı.

Kendi inisiyatifleriyle etkinliği düzenleyen öğrencilerden proje koordinatörü Gizem Eryılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak için eğitim öğretim yılı boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu etkinliklere zamanla velilerin de katıldığını aktaran Eryılmaz, şöyle devam etti:

"Her gün saat 20.00'de 20 dakikalık kitap okuma projesini geliştirdik. Önce 50 öğrenciyle başladık, daha sonra öğrencilerin aileleri de katıldı. Bu süreç bir ay kadar devam etti. Daha sonra bu bir gelenek gibi oldu ve saat 20.00 olunca biz kitap okumaya başladık. Bu etkinliğimiz ise projenin son aşaması. Biz dünyayı sessize alıp her yerde, ne kadar farklı ortam olursa olsun, ne kadar çok ses olursa olsun kitap okuyabileceğimizi ve yanımızda taşıyabileceğimizi insanlara göstermek ve dünyayı istediğimiz zaman sessize alabileceğimizi göstermek için burada toplanıp kitap okumaya başladık."

Aslıhan Kaynar ise gelişmiş ülkelerde okuma oranlarının yüksek olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Okumayan öğrencilere kitap okumayı sevdirmek bizim için çok önemli. Biz okuyarak okulda bir yerlere geldik, ülkemizde de bir yerlere gelmek istiyoruz. Okumanın değerini biliyoruz. Bunu herkese aşılamak ve bu değere herkesin sahip çıkmasını istiyoruz. Kitap okuma alışkanlığının sadece okulumuzda veya ülkemizde değil tüm dünyaya yayılmasını istiyoruz."

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Bursa gizem eryılmaz Kızıklar ortaokulu Kitap Okuma

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