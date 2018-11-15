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Farkındalık için köpeğine "doğum günü" düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 21:59 | Son Güncelleme

Bartın'da yaşayan Özlem Maden, sokak hayvanlarına yapılan şiddete dikkati çekmek amacıyla Fransız buldoğu cinsi "My" isimli köpeğine doğum günü organize etti

BARTIN(AA) - Bartın’da bir hayvansever, sokak hayvanlarına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla köpeğine doğum günü partisi düzenledi.

Organizasyon işiyle uğraşan Özlem Maden'in (30), kent merkezi Yalı mevkisindeki iş yerinin önündeki etkinlikte masalar balonla süslendi.

Maden, bir yaşına giren Fransız buldoğu cinsi köpeği "My"'a kestiği doğum günü pastasından yedirdi.

Gazetecilere açıklama yapan Maden, hayvanlara karşı büyük bir ilgisinin olduğunu söyledi.

Köpeğini 10 ay önce sahiplendiğini belirten Maden, "Köpeğim ailemizin bir bireyi oldu. İşim gereği de doğum günü organizasyonları yapıyorum. Aileden birisi olduğu için böyle bir organizasyon gerçekleştirdik." dedi.

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- "Kış ayları geldi, evlerin, dükkanların önlerine mama koyalım"

Köpeğinin müşteriler tarafından ilgiyle karşılandığını anlatan Maden, "Hayvanları düşünemeyen bir varlık olarak görüyorlar ama o benim her şeyimi anlıyor. Ben de onun her şeyini anlıyorum. Bir evlattan farkı yok. Bu etkinliği düzenlememizin amacı, sokak hayvanlarına son zamanlarda yapılan şiddete dikkati çekmek. Sokak hayvanlarının daha çok önemsenmesi için böyle bir organizasyon yaptık." diye konuştu.

Maden, her sokak hayvanının "My" kadar şanslı olmadığını belirterek, "Umarım her insan hayvanına bu şekilde değer verir, sadece köpekler değil doğadaki tüm hayvanlara değer veriyoruz. Kış ayları geldi, evlerin, dükkanların önlerine bir kap su ve mama koyarsak onlara can vermiş oluruz." ifadesini kullandı.

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