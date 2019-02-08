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Farkındalık oluşturmak için meydanlarda kitap okudular

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 13:55 | Son Güncelleme

Samsun'da geçen yıl başlatılan "Samsun için okuma vakti" projesi kapsamında öğrenciler meydanlarda kitap okuyarak, bu konuda farkındalık oluşturmaya çalıştı

Samsun'da geçen yıl başlatılan "Samsun için okuma vakti" projesi kapsamında öğrenciler, açık havada kitap okudu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan ve hem öğrencilere hem de vatandaşlara okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan "Samsun için okuma vakti" projesinin yıl dönümünde yaklaşık 100 öğrenci ile öğretmenleri, Samsun Cumhuriyet Meydanı ile Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı yer olan Tütün İskelesi'nde kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, okuma alışkanlığının zorlamayla kazandırılamayacağını, bundan dolayı okumayı sevdirerek bu oranı artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kazım Özdemir İlkokulu öğrencileri de 2019 yılının Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü olması dolayısıyla etkinliğe Bandırma Vapuru ve Atatürk heykelinin önünde katıldı.

Öğrenciler, kitap okuma etkinliği öncesinde Samsun Panorama Müzesi'ni ziyaret ederek, yetkililerden Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışını ve Milli Mücadele'nin tarihini dinledi.

Okul müdürü Yaşar Teyyare, etkinliğe okullarında öğrenim gören yabancı öğrencilerin de katıldığını, Türkçe öğrenimi ve uyum sorununu aşmaları konusunda bu tür etkinliklerin önem taşıdığını dile getirdi.

Yaklaşık yarım saat süren etkinlik fotoğraf çekimi ile son buldu.

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