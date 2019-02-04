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Farkındalık Yaratmak İçin Birlikte Koştular 

04.02.2019 22:19 | Son Güncelleme

İzmir’de Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile Hayvanlar İçin Projeler Derneği yararına “Birlikte Koş” sloganıyla etkinlik düzenlendi. Mavişehir sahilindeki etkinliğe katılmanın iki şartı vardı. Bir partnerle birlikte koşmak ve bitiş çizgisine el ele girmek

Farkındalık Yaratmak İçin Birlikte Koştular 

İzmir’de Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile Hayvanlar İçin Projeler Derneği yararına “Birlikte Koş” sloganıyla etkinlik düzenlendi. Mavişehir sahilindeki etkinliğe katılmanın şartı bir partnerle birlikte koşmaktı. “Sevdiceğim”, “Ölümüne Kankayız”, “Canım Anam”, “Babam Sağolsun”, “Can Dostum”, “Hayata Engel Yok” kategorilerinde düzenlenen koşunun bir başka koşulu da bitiş çizgisine el ele girmekti.

Etkinliğe “Canım Anam” kategorisinde kızı Nilda ile katılan spor eğitmeni Tuğba Ergen, “Ben zaten atletim. Çok uzun zamandan beridir koşuyorum. Bugün kızımla birlikte koşmak ayrı bir keyif olacak. Sporun içinde birlikte bir şeyler yapmak çok güzel” dedi.

Birlikte başarma duygusu

“Sevdiceğim” kategorisinde koşan Sinem ve Can Gönülşen 12 yıllık birlikteliklerini ortak hobileriyle sürdürdüklerini söylediler: “Birlikte motosiklet gezilerine katılıyoruz. Koro çalışmamız var. Bugün de birlikte koşacağız. Sevdiceğiyle birlikte koşmayanlar da tembellik etmeyip, el ele koşmalı.”

Alper Diker ise koşuya köpeğiyle birlikte “Can Dostum” kategorisinde katıldı. Diker, ‘’Dünyada beni en çok seven canlı, köpeğim. Beni görünce onun kadar sevinen başka biri yok. Bu yüzden o benim can dostum. Zaten akşamları birlikte idman yapıyoruz. Koşmayı çok seviyor” diye konuştu.

Burcu Avcı içinse bu etkinlik yürüme engelli abisiyle birlikte bir faaliyet yapma fırsatıydı: “Ben altı aydır koşuyorum. Bugün de bu güzel etkinliğe abimle birlikte katılmak istedim. Bundan sonra elimizden geldiğince bu tür aktivitelere katılmaya çalışacağız” dedi.

Toplam üç kilometrelik parkuru “Hayata Engel Yok” kategorisinden Kudret Arabacı ve Utkuhan Baydar birinci olarak tamamladı. Koşunun ardından dereceye girenlere ödüller verildi.

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