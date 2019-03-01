"Farkındayız" projesi hayata geçirildi

Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB) hazırladığı "Farkındayız" projesinde ilk sunum Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesinde gerçekleştirildi.

Projenin yöneticisi Ayça Kurtuluş, lisedeki sunumunda katılımcı öğrencilere internet bağımlılığı, sosyal medya gibi konularda bilgiler aktardı.

"Bilmediklerimizi öğrenmek içini kullandığımız internet ne kadar güvenli?" diyerek sözlerine başlayan Kurtuluş, "Riskler kısmını bilmemiz gerekiyor. Bizler farkında olmadan kötü bireylerin ellerine koz veriyoruz. Sosyal medyalarınızı yalnızca arkadaşlarınızla paylaşın. Sorunlara kendiniz çözüm aramayın. Diğer konu siber zorbalık. Siber zorbalık bir suçtur yapmamalıyız." dedi.

Oynadıkları oyuna kendileri kaptıran insanlarla ilgili de görüşlerini paylaşan Kurtuluş, şunları kaydetti:

"Aileyle zaman geçirme, spor yapma en güzel terapi yöntemleridir.

İnançlarımız ve milli duygularımızla oynanan oyunlar var. İnançlar kutsaldır. İnançlarla birebir oynanmakta. Kutsallarımıza ve inançlarımıza zehirli oklar gönderiyorlar.

İnsan kulağı 20 ila 20 bin Mhz arasındaki sesleri duyar. 8-12 arası anlık sesleri duyarız ancak fark edemeyiz ve bilinçaltımızda kalır."