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Farklarını vücutlarıyla okul bahçesinde +1 işareti yaparak anlattılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 11:56 | Son Güncelleme

Bilecik’te Özel İş Eğitim Okulu öğrencileri, Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla vücutlarıyla +1 işareti yaptılar.Farklarını vücutlarıyla okul bahçesinde +1 işareti yaparak anlatan çocukların etkinliğine katılan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, 21 Mart’ın down sendormlu çocuklar için özel bir günü olduğunu ifade etti.

Farklarını vücutlarıyla okul bahçesinde +1 işareti yaparak anlattılar

Bilecik’te Özel İş Eğitim Okulu öğrencileri, Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla vücutlarıyla +1 işareti yaptılar.
Farklarını vücutlarıyla okul bahçesinde +1 işareti yaparak anlatan çocukların etkinliğine katılan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, 21 Mart’ın down sendormlu çocuklar için özel bir günü olduğunu ifade etti. Can, "Tabi ben şuna önem vermek ve arz etmek istiyorum. Biz burada genetik karşıtçılık değil birleştirici olmamız lazım. Aslında bu çocuklarımız bizden +1 daha fazlalığı var. Onlar çok özel çocuklar, sevgiye ihtiyaçları olan ve hepimizin bu çocuklara sahip çıkmamız, sevmemiz, onlara saygı göstermemiz ve onları hayata kavuşturmamız lazım. Bunun için bu birleştiriciliği tüm vatandaşlarımızdan bekliyorum. Down Sendromlular Günü dolayısıyla biz iş okulunda bu özel çocuklarımızı ziyarete gittik. Hakikaten en keyif aldığım yerlerden bir tanesiydi onu da söylemek istiyorum. Çünkü onlar hakikaten özel çocuklar ve ben onlara sevgimi gösterdim, onlar bana iki kat sevgi gösterdiler. Ben bunun da altını çizmek istiyorum" dedi.

Farklarını vücutlarıyla okul bahçesinde +1 işareti yaparak anlattılar

Farklarını vücutlarıyla okul bahçesinde +1 işareti yaparak anlattılar

Farklarını vücutlarıyla okul bahçesinde +1 işareti yaparak anlattılar

Farklarını vücutlarıyla okul bahçesinde +1 işareti yaparak anlattılar

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