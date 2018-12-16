'Farklı bir yöntem deniyorlar' deyip açıkladı: Kimse kendini garanti sanmasın

Muharrem Sarıkaya, "Daha 2.5 ay var!.." başlıklı yazısında, ilçelerdeki son durumu yazdı. Sarıkaya, "CHP-İYİ Parti arasındaki müzakerelerde ise daha farklı bir yöntem deneniyor; buna göre ön seçim yapılmış ve bunun sonucunda aday ilanında bulunulmuş yerlerde diğer parti aday çıkarmayacak." dedi.

İşte o yazı;

Seçimin başlangıç tarihine 15, aday listelerinin teslim edilmesine 68, ilanına da tam 77 gün var…

Türkiye’de siyasetin bu denli değişkenlik gösterdiği, daha iki hafta önce ilan edilen adayların isimlerinin değiştirildiği veya adaylıktan çekildiği bir ortamda 2.5 ay sonrasını garantilemek ne derece doğru?

Atasözündeki gibi “Kim öle, kim kala…”

Hele ki bu konuda çok hızlı hareket eden AK Parti’nin de daha önce MHP’ye bırakıp, müzakere sonrası tekrar aday çıkarmaya karar verdiği Aydın ve Muğla adaylarını belirlememişken…

Bu MHP için de geçerli; bazı illerde henüz adaylarını açıklamadı.

CHP ve İYİ Parti cenahında henüz açıklanmayan aday sayısı ise daha fazla…

Dolayısıyla listeler YSK’ya giderken yolda değişime uğramasının yaşandığı bu ülkede hiçbir aday adı açıklandı diye kendisini garantide görmesin…