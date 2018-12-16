'Farklı bir yöntem deniyorlar' deyip açıkladı: Kimse kendini garanti sanmasın

Muharrem Sarıkaya, "Daha 2.5 ay var!.." başlıklı yazısında, ilçelerdeki son durumu yazdı. Sarıkaya, "CHP-İYİ Parti arasındaki müzakerelerde ise daha farklı bir yöntem deneniyor; buna göre ön seçim yapılmış ve bunun sonucunda aday ilanında bulunulmuş yerlerde diğer parti aday çıkarmayacak." dedi.
İşte o yazı;
Seçimin başlangıç tarihine 15, aday listelerinin teslim edilmesine 68, ilanına da tam 77 gün var…
Türkiye’de siyasetin bu denli değişkenlik gösterdiği, daha iki hafta önce ilan edilen adayların isimlerinin değiştirildiği veya adaylıktan çekildiği bir ortamda 2.5 ay sonrasını garantilemek ne derece doğru?
Atasözündeki gibi “Kim öle, kim kala…”
Hele ki bu konuda çok hızlı hareket eden AK Parti’nin de daha önce MHP’ye bırakıp, müzakere sonrası tekrar aday çıkarmaya karar verdiği Aydın ve Muğla adaylarını belirlememişken…
Bu MHP için de geçerli; bazı illerde henüz adaylarını açıklamadı.
CHP ve İYİ Parti cenahında henüz açıklanmayan aday sayısı ise daha fazla…
Dolayısıyla listeler YSK’ya giderken yolda değişime uğramasının yaşandığı bu ülkede hiçbir aday adı açıklandı diye kendisini garantide görmesin…
Hatta o kadar ki bugün bir partiden adaylığa soyunanın ittifak nedeniyle adaylık olanağı kendi partisinde ortadan kalktığı için, bir başka partiden aday olma ihtimali de söz konusu.
MANİSA’DA ÖZDAĞ KİLİDİ
Bunun yaşandığı yerlerden biri Manisa…
Neredeyse 2014 seçiminden bu yana AK Parti’den büyükşehir belediye başkan adayı olmak için yola çıkan, milletvekili seçiminde bu nedenle aday gösterilmeyen, MHP ile ittifak görüşmeleri tükendiğinde “Adayımız sensin” bildirimi yapılan eski Milletvekili Selçuk Özdağ’ın durumu tam da buna uygun…
Yıllardır emek verip bir noktaya geldikten sonra Cumhur İttifakı’nın şartları gereği adaylıktan düştü, Manisa MHP’de kaldı.
MHP lideri Devlet Bahçeli de mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü adayı olarak açıkladı.
CHP - İYİ Parti müzakeresinde ise Manisa İYİ Parti’ye kaldı.
Aktarıldığına göre İYİ Parti, Selçuk Özdağ’a “Yıllardır uğraştınız, bu sizin hakkınız gelin bizim adayımız olun” teklifiyle gitti.
Özdağ’ın, AK Parti’nin Manisa ile ilgili kararı açıklanmadan herhangi bir cevap vermeyi düşünmediğini bildirdiği öğrenildi.
Olur mu?
Merhum Süleyman Demirel’in dediği gibi “Siyasette bir gün çok uzun, bir hafta çok kısadır” ne zaman ne olacağı bilinmez…
İLÇELERDE DURUM
Her iki ittifak da hafta sonunu ilçe belediyelerinin belirlenmesi üzerinde çalışmakla geçindi.
Manisa’dan başladık, örneği de oradan verelim…
Manisa’nın mevcut bütün ilçeleri geçen seçim AK Parti ile MHP arasında pay edilmişti.
Bu durumda, Büyükşehir ile birlikte MHP’nin elinde olan Selendi, Kula, Turgutlu, Salihli, Alaşehir ve Sarıgöl’de AK Parti aday çıkarmayacak.
Diğer ilçelerde ise MHP aday göstermeyecek…
CHP-İYİ Parti arasındaki müzakerelerde ise daha farklı bir yöntem deneniyor; buna göre ön seçim yapılmış ve bunun sonucunda aday ilanında bulunulmuş yerlerde diğer parti aday çıkarmayacak.
CHP, seçim döneminin ilk adayını teşkilatının ve diğer partilerin uzlaşısını alarak Alaşehir’de açıklamıştı.
Akhisar ve Turgutlu’da bir süre önce tamamladığı ön seçimi, Salihli’de de bu hafta gerçekleştirecek.
Dolayısıyla bu ilçelerde ön seçimle belirlenmiş CHP adayları ile yola devam edilecek.
Diğer ilçelerde ise hangi parti güçlü ise onunla yol alınacak.
İTTİFAKIN GETİRİSİ
Ancak bu bazı bölgelerde ittifakların yararına olduğu kadar bazı yerlerde de handikabı olarak karşısına çıkıyor.
Özellikle de ittifak içindeki partilerin o ilde geçmişten beri süregelen amansız mücadeleleri varsa…
Sandığı taşıyacak teşkilat olduğu için bu durum ittifakların en önemli açmazı…
Öncelikle, ittifaklarda birlikte hareketi oluşturacak, yani teşkilatların voltranını sağlayacak ortak bir zemin oluşmadı.
Tam tersine terk edilen yerlerdeki teşkilatın tepkisine yol açtı.
Belki de bundan olsa gerek, parti teşkilatları da ittifak ortağına bıraktığı yerlerde büyükşehir için uğraşmak yerine ilçelerde seçimi kazanma hedefine yöneliyor...
Bazı yerlerde ise zaten öteden beri var olan işbirliğinin normal seyrinde devamını kolaylaştırıyor.
Bu da Akdeniz çanağı ve Ege’de CHP - İYİ Parti ittifakı avantajı yaratırken, İç Anadolu ve Karadeniz’de AK Parti ve MHP’nin lehine gelişim gösteriyor.
Bu seçimde alınan oydan daha fazla kaç belediye başkanlığının kazanıldığı öne çıkacağı için partilerin birinci hedefi de bu doğrultuda gelişiyor.
Çünkü geçmiş seçimlerde partilerin aldığı oy oranları il genel meclisleri üzerinden hesap edilirdi; 30 büyükşehirde il genel meclisleri kaldırıldığı için bunun hesaplanması olanağı kalmadı.
Bundan dolayı her parti alacağı belediye başkanı sayısına odaklı...
TAYİN EDİCİ BÖLGELER
Ancak ne olursa olsun, partilerin arasındaki müzakere pazarlığının öne çıktığı bölgeler, seçim sonrası kriter alınacak.
Örneğin CHP için İstanbul ve Ankara, İYİ Parti için de Balıkesir ve Manisa’da seçimi almak veya kaybetmek önemli bir kriter haline geldi.
MHP için Adana, Mersin, Manisa, AK Parti için de İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Aydın ve Muğla’da benzer özellik gösteriyor…
Kim ne derse desin, sandık sonucunda bu illerde alınan oylar öne çıkacak…
Sandıktan çıkan sonuç tartışmanın tayin edicisi olacak…
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