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Farklı cezaevlerindeki eşlerin telefonla görüşmesine KDK çözümü

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2019 11:08 | Son Güncelleme

Kendisi ve eşi farklı cezaevlerinde bulunan bir kişi, telefon hakkını eşini arayarak kullanmak istediğini belirterek, Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu - KDK, Adalet Bakanlığına gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılmasına ilişkin tavsiyede bulunulmasını kararlaştırdı

ALPER ATALAY - Kendisi ve eşi farklı cezaevlerinde bulunan bir kişi, telefon hakkını eşini arayarak kullanmak için Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu. KDK, Adalet Bakanlığına gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılmasına ilişkin tavsiyede bulunulması kararı aldı.

KDK'nin 2018 Yıllık Raporu'na göre, cezaevinde olan kişi, telefon hakkını, çocuğuyla birlikte cezaevinde bulunan eşini aramak için kullanmak istediğini belirterek, KDK'ye başvurdu.

KDK, yaptığı incelemede, Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzüğün 88. maddesinin ikinci fıkrasının ilgili bendindeki "hükümlülere dışarıdan telefon açılmak suretiyle görüşme yaptırılamaz" düzenlemesi nedeniyle aynı anda hükümlü-tutuklu bulunan birçok ailenin telefon görüşmesi yapamadığını tespit etti.

KDK, incelemesinde şu değerlendirmelere yer verildi:

"Ancak her ne kadar başvuran ve eşinin telefon ile görüşmelerine izin verilmemesi hukuka uygun olsa da birbirleri ile telefonla görüşme hakkının, aile hayatına saygı gösterilmesi hakkı kapsamında ertelenmemesi gereken bir hak olduğu göz önünde bulundurulduğunda, tüzüğün 88. maddesinin ikinci fıkrasının (o) bendinin yeniden düzenlenerek, aynı anda farklı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü-tutuklularla ilgili telefon hakkını kullanmaları hususunda düzenleme yapılmasının uygun olduğu kanaatine varılmıştır."

KDK, gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması amacıyla Adalet Bakanlığına tavsiyede bulunulmasını kararlaştırdı.

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Cezaevleri KDK telefon hakkı

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