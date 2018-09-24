"Farklı coğrafyalardan gençler 'Türkiye varsa ümit vardır' diyor"

TÜRKEN Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Behram Turan, "Küresel ihanet şebekelerinin bitmek tükenmek bilmeyen hile ve ihanetlerine, uluslararası finans baronlarının finansal enstrümanlar aracılığıyla kurguladıkları ekonomik darbe girişimlerine, ruhunu, kimlik ve kişiliğini az bir bedelle satmış hain darbe girişimlerine karşı sergilemiş olduğunuz dirayetli duruşunuz sayesinde bugün hala Mogadişu'dan Arakan'a, Filistin'den Bosna'ya farklı coğrafyalardan gençler geleceğe ümitle bakabilmekte ve 'Türkiye varsa ümit vardır' diyebilmektedirler." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmeleri için New York'ta bulunan Erdoğan, TÜRKEN Vakfı tarafından düzenlenen geleneksel gala yemeğine katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Turan, Türkiye'nin tüm dünya Müslümanlarının tarihinin en zor döneminden geçtiği bu zamanda ciddi bir sorumluluk yüklendiğini belirterek şöyle devam etti:

"Ümmetin acıların dinmesi için vermiş olduğunuz kararlı mücadeleyi yürekten destekliyor Arakan'dan Gazze'ye Suriye'den Afrika'ya örmeye çalıştığınız barış dostluk ve merhamet duvarları için verdiğiniz küresel mücadeleyi büyük gururla takip ediyoruz. Küresel ihanet şebekelerinin bitmek tükenmek bilmeyen hile ve ihanetlerine, uluslararası finans baronlarının finansal enstrümanlar aracılığıyla kurguladıkları ekonomik darbe girişimlerine, ruhunu, kimlik ve kişiliğini az bir bedelle satmış hain darbe girişimlerine karşı sergilemiş olduğunuz dirayetli duruşunuz sayesinde bugün hala Mogadişu'dan Arakan'a, Filistin'den Bosna'ya farklı coğrafyalardan gençler geleceğe ümitle bakabilmekte ve 'Türkiye varsa ümit vardır' diyebilmektedirler."