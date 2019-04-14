Farklı illerden 2 bin genç Gelibolu Yarımadası'nda şehitleri andı

ÇANAKKALE (AA) - Anadolu Gençlik Derneğince (AGD) düzenlenen geziye katılan, Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 2 bin kişi, Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale şehitlerini andı.

Eceabat ilçesine sabah 40 otobüsle gelen, Türkiye'nin çeşitli illerinden AGD üyesi yaklaşık 2 bin genç, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki şehitliği ziyaret etti.

Çanakkale Savaşları'nda sıhhiye birliklerinin görev yaptığı Akbaş Şehitliği'ne gelen gençler, burada sabah namazını kılıp dua etti. Gençler, daha sonra kendileri için hazırlanan çorbayı içip, Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi.

AGD Genel Başkanı Salih Turhan, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşları'nın önemine dikkati çekti.

Bu toprakların altında 250 binden fazla şehidin olduğunu belirten Turhan, şöyle konuştu:

"Her bir metrekareye 6 bin merminin düştüğü o barut kokularını, şehitlerimizin o güzel kokularını hissederek buraları ziyaret edin. Çanakkale Savaşları'nda Şam, Basra, Irak, Bosna Hersek, Makedonya, Gazze ve Filistin'den gelenler burada şehit düştü. Kardeşlerimiz, İslam toprağına sahip çıkmak için şehit düştü. Bunu zihninizden çıkarmayın. Şehitlerimizin bizlere emanet ettiği bayrağımıza sahip çıkalım."

Gençler, daha sonra Gelibolu Yarımadası'ndaki diğer şehitlikleri de ziyaret etti.

