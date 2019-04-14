HABER

Farklı illerden 2 bin genç Gelibolu Yarımadası'nda şehitleri andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 13:44 | Son Güncelleme

Türkiye'nin çeşitli illerinden gençler, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'ndaki şehitlikleri ziyaret etti - AGD Genel Başkanı Salih Turhan: - "Çanakkale Savaşları'nda Şam, Basra, Irak, Bosna Hersek, Makedonya, Gazze ve Filistin'den gelen kardeşlerimiz, İslam toprağına sahip çıkmak için şehit düştü"

ÇANAKKALE (AA) - Anadolu Gençlik Derneğince (AGD) düzenlenen geziye katılan, Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 2 bin kişi, Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale şehitlerini andı.

Eceabat ilçesine sabah 40 otobüsle gelen, Türkiye'nin çeşitli illerinden AGD üyesi yaklaşık 2 bin genç, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki şehitliği ziyaret etti.

Çanakkale Savaşları'nda sıhhiye birliklerinin görev yaptığı Akbaş Şehitliği'ne gelen gençler, burada sabah namazını kılıp dua etti. Gençler, daha sonra kendileri için hazırlanan çorbayı içip, Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi.

AGD Genel Başkanı Salih Turhan, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşları'nın önemine dikkati çekti.

Bu toprakların altında 250 binden fazla şehidin olduğunu belirten Turhan, şöyle konuştu:

"Her bir metrekareye 6 bin merminin düştüğü o barut kokularını, şehitlerimizin o güzel kokularını hissederek buraları ziyaret edin. Çanakkale Savaşları'nda Şam, Basra, Irak, Bosna Hersek, Makedonya, Gazze ve Filistin'den gelenler burada şehit düştü. Kardeşlerimiz, İslam toprağına sahip çıkmak için şehit düştü. Bunu zihninizden çıkarmayın. Şehitlerimizin bizlere emanet ettiği bayrağımıza sahip çıkalım."

Gençler, daha sonra Gelibolu Yarımadası'ndaki diğer şehitlikleri de ziyaret etti.

PARTNER"Yırtmacımın sorulması beni utandırdı""Yırtmacımın sorulması beni utandırdı"
İstanbul’a üçüncü darülacezeİstanbul’a üçüncü darülaceze
Bağışlanan organın şehide ait olduğunu öğrenince ağladıBağışlanan organın şehide ait olduğunu öğrenince ağladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Gençlik Derneği Çanakkale Genç şehitlik ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Gözaltına alınan Mustafa Sönmez serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Mustafa Sönmez serbest bırakıldı

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

Bahçeli'ndan İmamoğlu'na tepki: Bundan belediye başkanı olmaz

Bahçeli'ndan İmamoğlu'na tepki: Bundan belediye başkanı olmaz

Emina Jahovic yeni imajıyla dikkat çekti

Emina Jahovic yeni imajıyla dikkat çekti

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

FETÖ imamından 'gizli bilgi' itirafı

FETÖ imamından 'gizli bilgi' itirafı

PKK'lı teröristlerin üzerinden çıktı! Maç günü keşif yapmışlar

Teröristlerin üzerinden çıktı! Maç günü keşif yapmışlar

Gözaltına alınan Mustafa Sönmez serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Mustafa Sönmez serbest bırakıldı

Ankara'da eğlence mekanı kurşunlandı: 1 yaralı

Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Kanlı gece

Aydın’da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gece yarısı korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.