"Farklı kültürlerden sanatçıların İstanbul'dan beslenmeleri çok önemli"

Bünyesine 2016'dan itibaren Labyrinth Katalonya, Labyrinth İtalya, Labyrinth Ontario ve Labyrinth Kıbrıs şubeleri dahil edilen Labyrinth Müzik Atölyesi (MWL), her yıl müzikal alanda çeşitli etkinliklere imza atıyor.

- "Farklı kültürlerin bir araya gelmeleri bu projenin önemli bir parçası"

Tokcan, katılımcıların atölyede bir hafta boyunca her gün yaklaşık 7 saat eğitim aldıklarını belirterek, "O haftanın sonunda katılımcılar belki bir yıl kendilerine yetecek malzemeyi alarak ülkelerine dönüyor. Döndükleri zaman da o heyecanı, o yapıyı orada da yaşayarak, yaşatmaya çalışıyorlar. Bu enerjiyle Avrupa ülkelerinde, Japonya'da, ABD'de her yerde bir anda organik bir bağ oluşuyor. Bu da her anlamda paylaşımın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da eğitimlerin gerçekleşeceği Beylerbeyi Sanat'ın, atölyenin Girit'teki merkezine çok benzediğini kaydeden Yurdal Tokcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Girit'teki öğrenciler derslerden sonra bahçeye çekilerek, her köşede birisi çalışma yapıyordu. İstanbul'da da küçük bir konser dinleti mekanımızın olması çok büyük bir avantaj. Sanırım zamanla Labyrinth İstanbul bu proje içerisinde çok önemli bir konum haline gelecek. Burada ders saatleri dışında hocalar ve öğrenciler hep birlikte olduğu için sohbet şeklinde de eğitim devam ediyor. Yani sadece müziği değil, sosyal hayatı da burada birlikte paylaşıyoruz."