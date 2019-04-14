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Farklı milletlerden 41 kadın, kız çocukları için türkü söyleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 12:24 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Sümer Ezgü Sanat Akademisi'nin ortaklaşa yürüttüğü 'Eğitimli Kızlar, Umutlu Yarınlar' projesi için bir araya gelen farklı milletlerden 41 kadın, TEV Dünya Kadınlar Korosu'nu oluşturdu.

Berkay KUNT/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Sümer Ezgü Sanat Akademisi'nin ortaklaşa yürüttüğü 'Eğitimli Kızlar, Umutlu Yarınlar' projesi için bir araya gelen farklı milletlerden 41 kadın, TEV Dünya Kadınlar Korosu'nu oluşturdu. Koro, ilk konserini 26 Nisan'da kız çocukları yararına verecek. TEV Antalya Şube Başkanı Arzu Aslan Kartal, geçen yıl Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü ile birlikte kız öğrenciler için çok güzel bir projeye imza attıklarını, bu yıl bu projeyi geliştirmek adına uluslararası bir koro oluşturmak üzere çalışma yürüttüklerini belirtti. Kartal, 6 ay kadar önce Antalya'daki büyükelçilik, başkonsolosluk, konsolosluk ve fahri konsolosluklarla iletişime geçtiklerini, TEV Dünya Kadınlar Korosu'nun oluşum aşamasında resmi kurumlardan büyük destek gördüklerini söyledi. 'TÜRKÜLERİMİZİ ÖĞRENDİLER' Antalya'nın bir turizm kenti olduğunu ve Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olduğunu ifade eden Arzu Aslan Kartal, "Yurt dışından gelen ve Antalya'da yaşayan pek çok kadınımız var. Biz de dedik ki; 'Neden bir Dünya Kadınlar Korosu oluşturmayalım?' Bununla ilgili 6 ay kadar önce Antalya'da yaşayan kadınlarımızın resmi kurumlarıyla görüşmelere başladık ve sonuç aldık. Farklı milletlerden 41 kadın, Sümer Ezgü hocamızın desteği, özverisi ve emeğiyle Türk kültürünü, türkülerimizi öğrenmeye başladı. Diğer taraftan bizim ana halk dansımız olan Zeybek oyununu da öğrendiler. Aslında bir ortak kültür oluşturmuş olduk. 26 Nisan'da yapacağımız gecemizle beraber hazırlıklarımızı tüm sanatseverlere göstermiş olacağız" açıklamasında bulundu. 'KADINLARDAN DÜNYAYA BARIŞ MESAJI' Bu önemli projede yer almaktan çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü ise, "TEV geçen sene bize bir proje getirmişti, 'Kız çocuklarının okuması için bir proje yapmak istiyoruz, bize yardımcı olur musunuz?' diye. Biz de bir koro, halk oyunları ekibi oluşturduk. Onların burslu öğrencilerinden de bir ekip oluşturduk. Geçen sene unutulmaz bir konser verdik. Bu sene biraz daha gelişti, uluslararası bir koro kuruldu. Burada Guatemala, Japonya, Finlandiya, Lübnan, Azerbaycan, Almanya, Polonya, İsveç ve pek çok milletten kadınımız var. Böylesine güzel, renkli bir koro. Bu koro, bir barış korosu aslında. Dünyaya, kadınlarımızın verdiği bir barış mesajı bu. Birlikte yaşamak çok güzel ve eğitim çok değerli. Eğitim arttıkça yaşam daha güzel olacak, kötülükler kalmayacak ortada. Biz bunu sanat yoluyla yapıyoruz burada" diye konuştu. 'KIZ ÇOCUKLARI İÇİN BURADAYIZ' Davet üzerine TEV Dünya Kadınlar Korosu'na katıldığını, bu koroda yer almaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Polonyalı İrina Yalçın, "Bu koro sayesinde farklı ülkelerden birçok güzel insanla tanıştım. En önemlisi Sümer Ezgü gibi değerli bir hoca ile tanıştım. 'Havada Bulut Yok' ve 'Yar Saçların Lüle Lüle' gibi türküleri öğrendim. Bu türküleri söylerken çok mutlu oluyorum. Kız çocuklarına yardım etmek için geldik hepimiz, umarız güzel bir konser vereceğiz 26 Nisan'da" dedi.

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