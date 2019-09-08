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Farklı milletlerden çocuklar sünnet şöleninde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 14:12 | Son Güncelleme

Kayseri'de yaşayan çocukların yanı sıra Filistin, Doğu Türkistan, Irak ve Suriyeli çocuklar da Boydak Holding'in düzenlediği geleneksel sünnet törenine katıldı

KAYSERİ (AA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Boydak Holding tarafından düzenlenen sünnet töreninde, kentte yaşayan çocukların yanı sıra Doğu Türkistan, Filistin, Irak ve Suriyeli çocuklar da buluştu.

Valilik ile belediye tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için bir at çiftliğinde sünnet töreni yapıldı. Farklı milletlerden 550 çocuğun sünnet etkinliğine aileler yoğun ilgi gösterdi.

Törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çocuklarla ilgili projelerin içinde bulunmaktan keyif aldığını dile getirdi.

Şirket yetkililerine böyle hayırlı bir işe vesile oldukları için teşekkür eden Yalçın, ailelere de çocuklarının güzel günlerini görmeleri dileğinde bulundu.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından ailelere yemek ikram edildi.

At çiftliği bahçesinde sıraya giren çocuklar, verilen sünnet kostümünü giyerek aileleriyle fotoğraf çektirdi.

Günün hatırası olarak çekilen fotoğraflar basılarak ailelere hediye edildi.

Hastanelerden randevuları alınan çocuklar daha sonra sünnet olabilecek.

Kayseri'de doktora yapmak için bulunan Filistinli Mahmoud Alhalabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 yaşındaki oğlu Yusuf'u sünnet ettireceğini belirterek, "Bu hizmeti yapanlardan Allah razı olsun." dedi.

Iraklı Adil Nedai ise 2 yıldır Kayseri'de yaşadığını, oğlu Kamil'in sünneti için törene katıldığını söyledi.

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Kayseri Sünnet

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