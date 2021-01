Bir çok otomobil kullanıcısı otomobilini daha iyi göstermek için farklı jant ve lastikler kullanabilir. Bu durumda jant ve lastik seçimi aracın bazı değerlerini değiştirebilmekte. Jantta ofset değişimi de bu etkiyi yaratacak olan konudur. Peki, farklı offset değerine sahip jant kullanırsak sorun olur mu?

JANTTA OFFSET NE ANLAMA GELİR?

Jantı çevirip yan kısmından baktı yandan bakıldığı zaman tam ortasından geçen bir merkez çizgisi olduğunu düşünün. Gördüğünüz merkez çizgisinin jantın iç göbeğine olan uzaklığına “Ofset” değeridir. Bu uzaklığın merkez eksenden dışa doğru olmasına pozitif ofset denir. Jant göbeği tam eksen üzerinde olduğu zaman sıfır ofset. Eğer ki jant göbeği eksenden içeri ise negatif ofset olarak adlandırılır. Kabaca ofsete verdiğimiz değer ne kadar küçükse jantın göbeği o dere iç kısma yakındır. Tam tersi senaryoda ise, rakam ne kadar büyük olursa jantın göbeği içe o kadar uzaklaşır. Günümüzde satılan jantların tamamına yakını pozitif ofset olarak üretilir.

JANTTA OFFSET DEĞERİ NASIL ANLAŞILIR?

Jantlar farklı farklı ofset değerlerinden olabilir. Jantta olan ofset değeri jantın iç kısmında yer alır. Bu değer söz konusu jantın tüm ölçülerini belirten bir grup sayı ve harf grubu ile belli olur. ET yada IS ifadeleri ile anlatılan bu değerin yanında, sayısal değerlerde yer alır. Bu değerler jantın içerisinde yer alır ve genelde -50mm ile + 70mm değerleri arasında değişir. Ancak her jantta ET veya IS değerleri olmayabilir. Bunun yerine sadece + veya – işaretlerinin yanında rakamda yer alır. Genelde piyasada satılan otomobil jantlarında ofset değeri +20 ile + 65 arasında bir değer alır.