Farklı Ülkelerde Okula Dönüşte Corona Önlemleri

Türkiye’de yeni ders yılı, uzaktan eğitimle başladı. Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitime 21 Eylül’de geçileceğini duyurmuştu, ancak Corona vakalarındaki artış, bakanlığın alternatif ve karma yöntemleri hayata geçirebileceği olasılığını canlı tutuyor. Salgın döneminde eğitimin nasıl sürdürüleceği sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada tartışma konusu. VOA Türkçe farklı ülkelerdeki uygulamaları derledi. ABD'de üniversite kampüslerinde salgın arttı Corona virüsü salgınının en çok etkilediği ülkelerden olan ABD’de 15 Mayıs’tan itibaren lise kademesine kadar toplam 55 milyon öğrenci okulların kapanmasından etkilendi. Dönem sonuna dek okulların kapalı kalacağının duyurulduğu pek çok eyalette öğrencilerin dijital kaynaklara erişmesi için öğrencilere mobil cihazlar dağıtıldı, internete erişimleri sağlandı. Yeni dönemde ise Başkan Donald Trump eyalet yönetimlerine okulları açmaları için talimat verdi. Bazı eyaletler buna hazır olmadığını açıklasa da Trump okulların sonbaharda açılması için baskı yapacaklarını söyledi.

ABD’de her eyalette okulların başlaması üzerine farklı uygulamalar söz konusu. Eylül’de okulların açılacağı New York’ta öğrenciler haftada 1 ila 3 gün okula gidecek, diğer günler uzaktan eğitim alacak. Sınıflarda ise en fazla 12 kişi olacak. Chicago’da okullar öğrenci ve ebeveynlerin tepkisinin ardından uzaktan eğitime geçti. Florida’da ise Vali Ron DeSantis okulları, açılmamaları halinde fonlarını kesmekle tehdit etmişti. Ülkede altı milyonu aşan Corona virüsü vakalarında, rekor günlük artışının bildirildiği eyaletlerden Iowa’da yeni vakaların çoğu Iowa Üniversitesi’ne ev sahipliği yapan ilçede yaşanıyor. New York Eyalet Üniversitesi’nde (SUNY) ise 100’den fazla kişinin virüse yakalanmasının ardından dersler iki haftalığına iptal edildi. New York Valisi Andrew Cuomo bölgeye hızlı Corona virüsü testleri yapacak bir SWAT ekibi gönderildiğini açıkladı. Sonbahar döneminin başlangıcından bu yana, Alabama Üniversitesi kampüsünde de 531 vaka görüldü. Ülkenin dört bir yanında öğrencilerin kampüslere dönmesinin ardından yaşanan vakalar okulları yeniden uzaktan eğitime geçmeye zorluyor.

Almanya okulları yeniden kapatmamaya kararlı Mayıs ve Haziran aylarında kısıtlı ve dijital olarak eğitimin sürdürüldüğü Almanya’da başkent Berlin ve birçok eyalette Ağustos ayında okullar yeniden açıldı. Öğrencilerin haftanın 5 günü, günde en az 6 saat derse girmesi amaçlansa da öğretmenler ve sendikalar bu karara tepkili. Almanya’da her eyalette düzenli derslere geçme planı ve hijyen koşulları üzerine farklı uygulamalar söz konusu. Berlin’de bazı eyaletler sadece okul içinde ve bahçesinde maske takılmasını yeterli bulurken, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde dersliklerde maske şartı getirilmesi planlanıyor. Birçok eyalette uygulanan ortak önlemler ise öğrencilerin fiziki temas ile selamlaşmalarının yasak olması, her ders saatinden sonra sınıfların havalandırılması ve öğrencilerin okul alanlarında 1,5 metre sosyal mesafeyi sağlayamadığı yerlerde maske taşıma şartı. Öğretmenler de ücretsiz olarak Corona virüsü testi yaptırabilecek. Alınan önlemlere karşın vakaların artması üzerine bazı okullarda eğitime yeniden ara verildi. Ancak okulların açıldığı Ağustos ayında Berlin’deki 825 okuldan 41’inde vakalar bildirilmesine ve ülke çapında binlerce öğrencinin karantinaya alınmasına karşın, Almanya okulları bu defa tümden kapatmamaya kararlı. Bu nedenle tek tek öğrenciler veya sınıflar karantinaya gönderiliyor.

Fransa'da 12,5 milyon öğrenci sınıflara dönüyor 16 Mart’ta eğitim kurumlarının tamamen kapandığı Fransa’da 11 Mayıs’ta okullar yeniden kademeli olarak açılmış, bunun yanında uzaktan eğitim platformları da kullanılmıştı. Son üç haftadır Corona virüsü vakalarında artış yaşanmasına karşın 1 Eylül’den itibaren 12,5 milyon öğrenci ve 800 bin öğretmen için okullar başlıyor. Okullarda 11 yaş üzeri öğrencilerin, öğretmenlerin ve diğer çalışanların maske takması zorunlu olacak. Öğretmenlerin ve çalışanların maskelerini devlet sağlayacak, öğrencilerin maskelerini ise aileleri alacak. Milli Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, bir sınıfta vaka şüphesi ortaya çıkarsa öğrencilere 48 saat içinde test yapılacağını ve bölge yöneticilerinin bir sınıftan bir dizi okula kadar kapatma yetkisine sahip olacağını da hatırlattı. Daha önce Reunion Adası’ndaki okulların açılmasının ardından ortaya çıkan vakalar sonucunda 30 okul ya tamamen ya da sınırlı bir şekilde kapatılmıştı. Bakan öğrencilerin teneffüslerde bir araya karışmaması için ek önlemler de alabileceklerini, hatta gerekli durumlarda uzaktan eğitime geçilebileceğini de duyurdu. Öğretmenlerin ders sırasında maske takması ise zorunlu.

İngiltere'de çocuğunu okula göndermeyene para cezası İngiltere’de ‘tartışma konusu bile yapılmaksızın’ sonbaharda başlayacağı hükümet tarafından duyurulan okullar bu hafta başladı. 11 milyon öğrenci Mart ayından bu yana okullarından uzak kalmıştı. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri’nin (NHS) başlattığı “Test ve Takip” uygulamasının hastaların temaslarının izlenmesinde başarılı olduğu belirtilerek, bu uygulamayla okulların açılmasının önünde engel olmadığı kaydedildi. Ülke çapında ebeveynler çocuklarını okula göndermezse 120 sterline kadar para cezasına çarptırılacak. Eğitim Bakanı, cezaların son çare olduğunu ancak ısrarlı veliler için geçerli olacağını hatırlattı. Okullarda öğrenci ve öğretmenlerin gruplandırılması ve grupların birbiri ile temas etmemesi gibi güvenlik önlemleri aldıklarını da söyledi. Böylelikle yeni vaka görülürse, bulunduğu grup evlerine gönderilecek ancak okullar tamamen kapanmayacak. Bunun yanı sıra okullara daha çok el dezenfektanı cihazı yerleştirileceği ve öğrencilerin okullara farklı girişlerden alınacağını da kaydetti. İngiltere’deki okullarda öğrenciler ve öğretmenler için maske zorunluluğu bulunmuyor.

Başbakan Boris Johnson ise çocukların virüsü okulda kapma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi ancak salgının önlenmesi için yerel çapta daha sıkı tedbirlere gerek duyulursa okulların tekrar kapatılabileceğini ve bu durumda öğretmenlerin uzaktan eğitim için hazırlanması gerektiğini kaydetti. İtalya'da 8,5 milyon öğrenci okula dönecek 5 Mart’ta kapılarını kapatan ve tüm dönem boyunca açılmayan İtalya’daki okulların 14 Eylül’de yeniden başlaması planlanıyor. Ülkede 8,5 milyon öğrenci sınıflarına dönecek. Başbakan Giuseppe Conte okulların güvenli şekilde yeniden açılmasının hükümetin en önemli önceliği olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı da yaptığı açıklamada sağlık ve eğitim hakkının el ele gitmesi gerektiğini söyleyerek okulların açılmasına destek oldu. Bakan, geçen ay ülkedeki eğlence merkezlerini tek bir amaçla kapattıklarını belirtmişti. O amaç, Eylül'de okulları tamamen güvenli bir şekilde yeniden açmak. Salgınla baş etmek için 40 bin geçici öğretmen işe alındı. Okullarda altı yaşından büyük tüm öğrenciler kalabalık alanlarda maske takacak, sınıflarda ise tek kişilik masalarda oturacaklar. Ancak Ekim ayına kadar tek kişilik sıraların tedarik edilemeyeceği gündemde. Bu yüzden okulların 14 Eylül’de hangi koşullarda açılacağı belirsizliğini koruyor.

Ülkede vaka sayıları ise Ağustos ayının başından bu yana tırmanıyor. İtalya’nın en büyük liselerinden birinde 26 Ağustos’ta ders zili yeniden çalmış ancak bir öğretmenin virüse yakalanması üzerine okul yeniden kapatılmıştı. Roma’daki bir özel okul da vakalardaki artış üzerine kapılarını açmayı şimdilik erteledi. İspanya'da öğrenciler gruplandırılacak Eylül’de okulların açılacağı İspanya’da öğrenciler ve öğretmenler için önlemler alınacak. Küçük yaştaki çocuklar sınıfta maske takmayacak, diğer öğrenciler ise buna teşvik edilecek. Ancak öğretmenlerin maske kullanması zorunlu. Okulların yeniden tümden kapanmaması için öğrencilerin İngiltere’deki gibi gruplandırılması planı ise hükümetin gündeminde. Gruplar birbirleriyle hiçbir şekilde etkileşime girmeyecek. Okulların başlaması vakalarda artışa neden olsa bile, bu planın okulların açık kalmasına imkan vereceği düşünülüyor. Ancak ülkede 25 kişiye kadar olan sınıf nüfusu ve öğrencilerin okul dışındaki bağlantıları nedeniyle bunun nasıl başarılacağı soru işaretlerine yol açıyor.

İspanya Sağlık Bakanı isteksiz ebeveynlere seslenerek, çocuklarına sadece okulda değil okul dışında da virüs bulaşabileceğini, ancak aldıkları önlemlerle okulda salgının yaşanma ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi. Çoğu Avrupalı liderin farklı kanatlardan da olsa ortak mesajı, ‘’salgında bile çocukların bulunabileceği en iyi yer okuldur’’ şeklinde. Rusya'da vakalar 1 milyona yaklaşırken okullar başlıyor Dünyada en çok vakanın görüldüğü dördüncü ülke olan Rusya, ülkedeki tüm okulları Eylül ayında açmaya hazırlanırken yeni eğitim yılı için pek çok önlem alınacağını da duyurdu. Sınıflar her ders başlamadan önce havalandırılacak. Her sınıfın ayrı girişi, soyunma odası ve tuvaleti olacak. Okul içinde dezenfeksiyon noktaları oluşturulacak. Ancak öğrenciler okulda maske takmak zorunda değil. Okulların açıldığı dönemde ülkedeki vakalar ise 1 milyona yaklaştı. Rusya yakın zamanda virüse karşı aşıyı geliştirdiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Ekim ayında ülke genelinde ilk olarak, isteyen öğretmenlerin ve doktorların aşılanacağı da kaydedilmişti.