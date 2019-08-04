Farklı ülkelerden balıkçılar nükleer tesis yakınında avlanma deneyimi yaşadı

Rusya Federasyonu’nun nükleer enerji işbirliği içerisinde olduğu ülkelerin balıkçıları, Leningrad Nükleer Santrali’nin faaliyet gösterdiği Finlandiya Körfezi’nde, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından organize edilen Uluslararası Balık Turnuvası’nda yarıştı. Mısırlı balıkçıların birinci olduğu yarışmada 16 yaşından beri balık tutan 75 yaşındaki Mısırlı balıkçı Abdul Malek Tamawi ilgi odağı oldu. Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS’yi inşa eden Rosatom’un düzenlediği 1. Uluslararası Balıkçılık Turnuvası, 1-2 Ağustos tarihlerinde Rusya’nın Leningrad bölgesinde, Finlandiya Körfezi’nde gerçekleştirildi. Turnuvaya, nükleer santral inşaatı konusunda Rosatom’un projelerinin gerçekleşeceği ülkeler ve Rusya’yı temsil eden toplam 20 sporcu katıldı. Rusya’nın en büyük nükleer santrali olan Leningrad NGS sahasına yakın bir alanda gerçekleştirilen yarışmada Bangladeş, Macaristan, Mısır, Hindistan, Rusya ve Türkiye’den katılan balıkçılar, teknelerden spinning ile balık tutmak için kıyasıya mücadele verdi. Ülkeler arasında uluslararası işbirliğini güçlendirmek, ayrıca yakındaki su göletlerinin flora ve faunası için nükleer santrallerin yakınlığının güvenliğini yerinde göstermek için tasarlanan turnuvada, hakemlik görevini Rus aktif sporcular, balıkçılık konusunda tüm Rus ve bölgesel yarışmalarda ödül kazanan kişiler ve bağımsız yabancı uzmanlar yaptı. Her ülkeden 4 balıkçının ikişer takım halinde katıldığı yarışma, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki aşamada gerçekleştirildi. Yarışma kapsamında Sudak, Turna ve Levrek türündeki balıklar değerlendirmeye alınırken, tutulan balıklar tek tek sayılıp tartıldıktan sonra basın mensupları ve davetlilerin huzurunda radyasyon ölçümleri yapıldı. Balıklarda radyasyon miktarının oldukça düşük bir oran olan 0,10 mikrosievertsaat olduğu ve sağlık standartlarına son derece uygun olduğu kayıtlara geçildi.

59 yıldır balık tutuyor

Mısır takımında yer alan yarışmacılardan 75 yaşındaki Abdul Malek Tamawi, turnuvanın ilgi odağı oldu. 16 yaşından bu yana balık tuttuğunu söyleyen Tamawi, turnuvaya katılmadaki asıl amacının, ülkesindeki El Daba bölgesinde de nükleer santral kurulacağı için nükleer tesis olan bir bölgede balığın tutulup tutulamayacağını, çevreye etkisi olup olmadığını kendi gözüyle görmek olduğunu söyledi. Nükleer santralin, yakın çevresinde yaşayan insanlar, çevre ve en önemlisi balıklar için güvenli olduğunu anladığını belirten Tamawi, "Yarışma bu konuda bana güzel bir fırsat sundu. Çok sayıda balık yakaladığım için de mutlu oldum" dedi.

Türk balıkçılara ’Kazanma Azmi’ ödülü

Turnuvaya Mersin’den katılan Türk balıkçılardan Mesut Sarı, Akkuyu Nükleer Santrali’nin yapılacağı Akdeniz ile Finlandiya Körfezi’ndeki balık tutma yöntemlerinde farklılıklar olduğunu belirtti. Sarı, nükleer tesis yakınında balık tutmanın kendileri için şaşırtıcı derecede ayrıcalıklı bir keyif olduğunu dile getirdi. Sarı, “Mevsimsel dönüşümleri var. Baltık Denizi’nde bir körfezde balık tutmak keyif verici bir durum. Herkese de kısmet olmuyor" diye konuştu.

Yine şampiyonaya Mersin’den katılan Gülnar Orman İşletme Şefi Emrah Erenkul ise görüşlerini şu sözlerle dile getirdi:

“Dün kapsamlı bir şekilde nükleer santrali gezdik, ne kadar güvenilir olduğunu gördük. Daha sonra balıkçılık turnuvası için nükleer santralin yakınında bulunan körfeze geldik. Bizim için keyifli ve çok güzel bir etkinlik oldu. Hem nükleer santral yakınında balık tutulabileceğini hem de yenilebildiğini, hiçbir sıkıntı olmadığını gördük.”