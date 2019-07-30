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Farklı ülkelerden gelen öğrenciler Trabzon'da Almanca öğreniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 16:35 | Son Güncelleme

Trabzon'da Karadeniz'e Kıyısı Olan Ülkelerin Kültürel Çeşitliliği ve Benzerlikleri konusunda Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu öğrenciler dil eğitimi alıyor - Trabzon Fen Lisesi Müdürü Tuncay Beşel: - "Proje 2 bin 500 okulda yapılıyor. Türkiye'de ise 18 okulda gerçekleşiyor. Bu okullardan biri de Trabzon Fen Lisesi'dir. Okul olarak bu projeye çok önem veriyoruz"

Trabzon'a 6 farklı ülkeden gelen 60 öğrenci Trabzon Fen Lisesi'nde Almanca eğitimi alıyor.

Öğrenciler, "Okullar: Geleceğin Ortakları" (PASCH) isimli Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından 2008'de hayata geçirilen ve Goethe-Institut Ankara tarafından yürütülen proje kapsamında Almanca öğreniyorlar.

Türkiye'de Almancanın etkinliklerle öğrenilmesine ve uluslararası kültürel iş birliği çalışmalarına katkıda bulunan Goethe-Institut Ankara'nın Trabzon Fen Lisesi'nde düzenlediği yaz kampının konusu, "Karadeniz Bölgesi Ülkelerinde Kültürel Çeşitlilik ve Ortak Özellikler" olarak belirlendi.

Trabzon Fen Lisesinde eğitim alan öğrenciler, okulun Almanca öğretmeni ve kamp yöneticisi Ayhan Koç yönetiminde Almanca öğrenmenin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif eğitimler de alarak, kültürler arası birlikteliğe köprü oluyorlar. Okulda drama, dans, spor ve tiyatro eğitimleri alan öğrenciler, boş vakitlerinde ise Trabzon'un tarihi ve kültürel yönlerini de öğrenme fırsatı buluyorlar.

Trabzon Fen Lisesi Müdürü Tuncay Beşel, proje kapsamında Karadeniz'e kıyısı olan Rusya, Gürcistan, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen öğrencilerin tarihi lisede buluştuğunu söyledi.

Beşel, öğrencilerin iki hafta önce eğitimlere başladığını belirterek, "PASCH Girişimi dünyada 2 bin okulu kapsamakta. Türkiye'de ise 18 okul PASCH Girişimine dahil. Bu okullardan biri de Trabzon Fen Lisesidir. Okul olarak PASCH girişimine çok önem veriyoruz. PASCH öğrencilerimizin eğitimleri ve etkinliklerin tamamı Almanca öğrenme odaklıdır. Türkiye'de yapılan mülakat sınavında seçilen iki öğrenciden biri lisemiz öğrencisidir. Yüzde yüz burs kazanarak, Almanya'da bir yıl okuma hakkı kazandı. Bu uygulamayla Almancanın öğretilmesi amaçlanıyor. Yapılan uygulamalarda kültürel diyaloğun ve bizim Trabzon'umuzun da tanıtılması ön plana çıkıyor." dedi.

Goethe-Institut Müdürü Dr. Eva Marquardt ise Trabzon'da olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Altı ülkeden gelen gençlerin yaptıkları bu çalışmanın çok harika geçtiğini gördüm ve çok beğendim. Okul müdürü, kamptaki arkadaşlar, yöneticiler ve arkadaşlar çok iyi bir iş başarıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı ve Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte çalışmaktan çok mutluyuz. İleride daha güzel çalışmaları birlikte yapacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

"Okullar: Geleceğin Ortakları" Proje Müdürü ve Eğitim Uzmanı Zarife Soyluçiçek de girişimin Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirildiğini ifade ederek dünya çapında Almanca öğreten okullar arasında ağ kurmayı amaçladıklarını söyledi.

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