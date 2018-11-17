HABER

Farklı ülkelere ait paralarla kapladığı montuyla geziyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 12:33 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, para koleksiyoncusu Esat Kaplan (49), montunu, koleksiyonundaki farklı ülkelere ait paralarla kapladı.

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, para koleksiyoncusu Esat Kaplan (49), montunu, koleksiyonundaki farklı ülkelere ait paralarla kapladı. Bütün kışı bu montla geçirmeyi planladığını söyleyen Kaplan, "Para ruhumuzu ısıtmadı, bari bedenimizi ısıtsın" dedi. Esat Kaplan 30 yıldır topladığı değişik ülkelere ve dönemlere ait yaklaşık 3 ton ağırlığındaki para koleksiyonuyla 9 yıl önce, Devri Alem Para Müzesi'ni kurdu. Müzenin bahçesine para ağacı yaptı. Kaplan, şimdi de soğuk havalar nedeniyle montunu kapladığı paralarla dolaşmaya başladı. Yaklaşık 80 ülkeden topladığı kağıt ve madeni paraları iliştirdiği montla sokaklarda gezen Kaplan'a, başta kenti ziyarete gelen turistler olmak üzere vatandaşlar ilgi gösteriyor. Para kaplı montu görenler Esat Kaplan'ın yanına gelerek fotoğraf çektiriyor, paralar hakkında soru soruyor. Kaplan, paranın insanın için ısıttığını söyledi. Giydiği montun daha profesyonel olması için terziye sipariş verdiğini ifade eden Kaplan şunları söyledi: "Malum 2019 kışının soğuk geçeceği söyleniyor. Biliyorsunuz ki ekosistemde bazı çarpıklıklar var. Ben de düşündüm, buna bir çare bulmalıyım. En azından insanlara sıcak bir mesaj dahi olsa vermeyi planladım. Bu giydiğim dünyanın en pahalı montlarından birisi şu anda. Para var huzur var, para var, sıcaklık var. Bütün kışı böyle geçireceğim. Az önce terzimle görüştüm, yeni bir şeyler yapalım diye ölçümü alacak ve daha iyi bir mont dikecek bana üzeri paralarla dolu olan." Kaplan'ı gören vatandaşlar da paranın insanı sıcak tutacağını düşündüklerini ifade etti.

Yatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadıYatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadı
Bakan Selçuk'tan UNESCO talimatıBakan Selçuk'tan UNESCO talimatı
Türkiye’deki havalimanı güvenlik teknolojilerinde ilk; Esenboğa’da başlıyor/ Ek fotoTürkiye’deki havalimanı güvenlik teknolojilerinde ilk; Esenboğa’da başlıyor/ Ek foto
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı'dan Mansur Yavaş bombası: Kusura bakmasın! Yayınlıyorum

Fatih Altaylı'dan Mansur Yavaş bombası: Kusura bakmasın! Yayınlıyorum

Fatih Portakal: Bu iddia doğru ise ne açıklayacaksınız?

Fatih Portakal: Bu iddia doğru ise ne açıklayacaksınız?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Seda Akgül'den ilginç paylaşım 'Çirkin ya da yaşlı deyin. Ev halim böyle'

Seda Akgül'den ilginç paylaşım 'Çirkin ya da yaşlı deyin. Ev halim böyle'

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Büyükelçiliği'nden gözaltına alınan akademisyenlerle ilgili açıklama

ABD Büyükelçiliği'nden gözaltına alınan akademisyenlerle ilgili açıklama

Çorum'da 5 ev yangında kül oldu

Çorum'da 5 ev yangında kül oldu

Karaya çıkarılması yasak olan balık Türkiye denizlerinde hızla çoğalıyor

Karaya çıkarılması yasak olan balık Türkiye denizlerinde hızla çoğalıyor

4,5 kilometreyi bulan kale surları ayağa kaldırılıyor

4,5 kilometreyi bulan kale surları ayağa kaldırılıyor

AK Partili isimden başhekimlere: Bunlar sopalık

AK Partili isimden başhekimlere: Bunlar sopalık

İstanbul'da şüphelilerle polis arasında kovalamaca! Çatışma çıktı

İstanbul'da şüphelilerle polis arasında kovalamaca! Çatışma çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.