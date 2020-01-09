Farmakogenetik testle hastaya uygun ilaç ve doz belirleniyor

İSTANBUL (AA) - Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esra Sağlam, yeni açılan Farmakogenetik Polikliniğinde hasta muayenesine başladıklarını bildirdi.

Maltepe Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalına bağlı olarak açılan Farmakogenetik Polikliniğinde, ilaçların etkilerini belirleyen testler uygulanmaya başladı.

Hastaların hangi ilaca nasıl tepki vereceğini saptayan klinikte, yanlış ilaç kullanımının da önüne geçilecek. Amaç, hastanın genetiğine uygun, doğru ve yeterli dozda verilen ilaçlarla tedavideki başarı oranlarını yükseltmek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Esra Sağlam, her bireyin genetik bakımdan farklı olduğunu ifade ederek, ilaçları kullanan hastaların yüzde 70'inin standart tedaviye yanıt verdiğini, kalan yüzde 30'unda ise ya iyileşme görülmediğini ya da yan etkilerin ortaya çıktığını anlattı.

Genetik biliminin ilerlemesi ve insan genomunun çözülmesinin, bazı insanların bazı ilaçlara beklendiği gibi ya da hiç cevap vermediğini, bazılarında ise neden yan etkileri olduğunu ortaya çıkardığını belirten Sağlam, "Artık uygun ilacı, uygun dozda ve uygun zamanda vererek hastanın ilaçtan üst düzeyde faydalanmasını ve yan etkinin de en alt düzeyde ortaya çıkmasını amaçlıyoruz. Genetik testler hastaya en uygun ilaçları ve dozu belirliyor." değerlendirmesini yaptı.