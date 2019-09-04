Farnaz Salmani Ghabeshi: “İran’daki ünümü bütün dünyaya duyurmak istiyorum”

İranlı genç moda tasarımcısı Farnaz Salmani, Türkiye’de lüks moda dünyasına giriyor. Yakın zamanda Nişantaşı’nda mağaza açacak olan genç tasarımcı, hedefinin adını dünyaya duyurmak olduğunu söyledi.

Farnaz Salmani, hayallerini gerçekleştirmek için çok küçük yaşta yola çıkmış İranlı moda tasarımcısı. Henüz 28 yaşında olan Salmani, 10 yıl önce çıktığı ’dünyaca ünlü moda tasarımcısı’ olma yolunda İran ve Orta Doğu’da kendisini kanıtlamış ve kitlelerin dikkatini çekmiş. Salmani bununla yetinmeyerek hem adını dünyaya duyurmak hem de çok sevdiği ve ilham duyduğu İstanbul’da olmak için adımını İstanbul’a attı. Hedeflerinin çok büyük olduğunu ve emin adımlarla yürüdüğünü söyleyen Salmani, Nişantaşı’nda yakın zamanda açacağı mağazada sanat ve cemiyet dünyasından ünlü isimleri giydirmek ve lüks moda alanında ünlü biri olmak istediğini dile getirdi.



