Faroe Adaları nerede, yüzölçümü kaç? Faroe Adaları nüfusu ne kadar, resmi dili ve para birimi nedir?

Faroe Adaları Türkiye maçı için geri sayım sürüyor. Çok sayıda vatandaş merakla beklenen karşılaşma öncesi A Milli Takımımızın konuk olduğu ülkeye ilişkin arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki, Faroe Adaları nerede? İşte Faroe Adaları'nın nüfusu, resmi dili ve para birimi...
Kuzey Atlantik'te yer alan bir adalar birliğidir, başkenti Tórshavn'dır.
Faroe Adaları, Birleşik Krallık'ın 200 km kuzeybatısında, Norveç ile İzlanda'nın arasındadır.
Özerk bir ülke olan Faroe Adaları, Grönland ile beraber Danimarka Krallığının parçasıdır.
Faroe Adaları nüfusu 2020 sayımına göre 48 bin 865'tir.
Faroe Adaları'nın resmi dili Faroece'dir.
Ülkenin yüzde 91.7'sini Faroeliler oluşturmaktadır. Ülkede yüzde 5,8 Danimarkalı, yüzde 0,4 İzlandalı, yüzde Norveçli ve Polonyalı vardır.
Faroe Adaları'nın para birimi Faroe kronudur.
Faroe Adaları Türkiye maçı 25 Eylül günü saat 21.45'te başlayacak.
Karşılaşma Tórsvøllur Stadyumu'nda oynanacak.
Faroe Adaları Türkiye maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.
Trustin Farrugia Cann 17 Nisan 1974 tarihinde dünyaya geldi.
Trustin Farrugia Cann 2016'da FIFA ve UEFA tarafından listelenmiştir ve o zamandan bu yana uluslararası maçlarda düdük çalmaktadır.
2015'te Virsliga'da bir maçı yöneten Cann, UEFA Gençlik Ligi maçlarında da düdük çalmıştır.
Farrugia Cann, 28 Haziran 2016'da UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında The New Saints FC ile SP Tre Penne arasında oynanan maçta Avrupa'daki ilk maçına çıktı. Maç 2-1 bitti. İlk uluslararası maçını 25 Mart 2018'de Cebelitarık Letonya'yı 1-0 yendiğinde yönetti.
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