Faroe Adaları nerede, yüzölçümü kaç? Faroe Adaları nüfusu ne kadar, resmi dili ve para birimi nedir?

Faroe Adaları Türkiye maçı için geri sayım sürüyor. Çok sayıda vatandaş merakla beklenen karşılaşma öncesi A Milli Takımımızın konuk olduğu ülkeye ilişkin arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki, Faroe Adaları nerede? İşte Faroe Adaları'nın nüfusu, resmi dili ve para birimi...

FAROE ADALARO NEREDE?

Kuzey Atlantik'te yer alan bir adalar birliğidir, başkenti Tórshavn'dır.

Faroe Adaları, Birleşik Krallık'ın 200 km kuzeybatısında, Norveç ile İzlanda'nın arasındadır.

Özerk bir ülke olan Faroe Adaları, Grönland ile beraber Danimarka Krallığının parçasıdır.

FAROE ADALARI NÜFUSU NE KADAR?

Faroe Adaları nüfusu 2020 sayımına göre 48 bin 865'tir.

FAROE ADALARI RESMİ DİLİ NEDİR?

Faroe Adaları'nın resmi dili Faroece'dir.

Ülkenin yüzde 91.7'sini Faroeliler oluşturmaktadır. Ülkede yüzde 5,8 Danimarkalı, yüzde 0,4 İzlandalı, yüzde Norveçli ve Polonyalı vardır.

FAROE ADALARI'NIN PARA BİRİMİ NEDİR?

Faroe Adaları'nın para birimi Faroe kronudur.

FAROE ADALARI HARİTADAKİ KONUMU

FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Faroe Adaları Türkiye maçı 25 Eylül günü saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşma Tórsvøllur Stadyumu'nda oynanacak.

FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Faroe Adaları Türkiye maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ TRUSTİN FARRUGİA KİMDİR?

Trustin Farrugia Cann 17 Nisan 1974 tarihinde dünyaya geldi.

Trustin Farrugia Cann 2016'da FIFA ve UEFA tarafından listelenmiştir ve o zamandan bu yana uluslararası maçlarda düdük çalmaktadır.

2015'te Virsliga'da bir maçı yöneten Cann, UEFA Gençlik Ligi maçlarında da düdük çalmıştır.

Farrugia Cann, 28 Haziran 2016'da UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında The New Saints FC ile SP Tre Penne arasında oynanan maçta Avrupa'daki ilk maçına çıktı. Maç 2-1 bitti. İlk uluslararası maçını 25 Mart 2018'de Cebelitarık Letonya'yı 1-0 yendiğinde yönetti.

