FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE! Faroe Adaları Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Faroe Adaları Türkiye maçı için heyecan dorukta. UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan A Milli Futbol Takımımız B Ligi'ne yükselmeyi başardı. Peki, Tórsvøllur Stadyumu'nda oynanacak Faroe Adaları Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Faroe Adaları Türkiye maçı canlı yayın bilgisi...

FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Faroe Adaları Türkiye maçı 25 Eylül günü saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşma Tórsvøllur Stadyumu'nda oynanacak.

FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Faroe Adaları Türkiye maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ TRUSTİN FARRUGİA KİMDİR?

Trustin Farrugia Cann 17 Nisan 1974 tarihinde dünyaya geldi.

Trustin Farrugia Cann 2016'da FIFA ve UEFA tarafından listelenmiştir ve o zamandan bu yana uluslararası maçlarda düdük çalmaktadır.

2015'te Virsliga'da bir maçı yöneten Cann, UEFA Gençlik Ligi maçlarında da düdük çalmıştır.

Farrugia Cann, 28 Haziran 2016'da UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında The New Saints FC ile SP Tre Penne arasında oynanan maçta Avrupa'daki ilk maçına çıktı. Maç 2-1 bitti. İlk uluslararası maçını 25 Mart 2018'de Cebelitarık Letonya'yı 1-0 yendiğinde yönetti.

