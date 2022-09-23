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FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE! Faroe Adaları Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

23.09.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Faroe Adaları Türkiye maçının ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacağı, A Milli takımımızın dün oynanan ve 3-3 eşitlikle sonuçlanan Lüksemburg maçı sonrası merak konusu oldu. Faroe Adaları'nın başkenti Tórshavn'da Gundadalur Stadyumu spor sitesinde yer alan Tórsvøllur Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Trustin Farrugia Cann yönetecek. 'Faroe Adaları Türkiye maçı canlı izle' konu başlığı araştırılıyor. Peki, Faroe Adaları Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE! Faroe Adaları Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Faroe Adaları Türkiye maçı için heyecan dorukta. UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan A Milli Futbol Takımımız B Ligi'ne yükselmeyi başardı. Peki, Tórsvøllur Stadyumu'nda oynanacak Faroe Adaları Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Faroe Adaları Türkiye maçı canlı yayın bilgisi...

FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Faroe Adaları Türkiye maçı 25 Eylül günü saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşma Tórsvøllur Stadyumu'nda oynanacak.

FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Faroe Adaları Türkiye maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

hak

FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ TRUSTİN FARRUGİA KİMDİR?

Trustin Farrugia Cann 17 Nisan 1974 tarihinde dünyaya geldi.

Trustin Farrugia Cann 2016'da FIFA ve UEFA tarafından listelenmiştir ve o zamandan bu yana uluslararası maçlarda düdük çalmaktadır.

2015'te Virsliga'da bir maçı yöneten Cann, UEFA Gençlik Ligi maçlarında da düdük çalmıştır.

Farrugia Cann, 28 Haziran 2016'da UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında The New Saints FC ile SP Tre Penne arasında oynanan maçta Avrupa'daki ilk maçına çıktı. Maç 2-1 bitti. İlk uluslararası maçını 25 Mart 2018'de Cebelitarık Letonya'yı 1-0 yendiğinde yönetti.

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Faroe Adaları UEFA Uluslar Ligi maçı maçın
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