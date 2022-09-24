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Faroe Adaları Türkiye maçı hakemi Serhiy Boiko kimdir? Serhiy Boiko nereli ve kaç yaşında?

24.09.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Faroe Adaları Türkiye maçı hakemi Serhiy Boiko, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş, Faroe Adaları'nın başkenti Tórshavn'da Gundadalur Stadyumu spor sitesinde yer alan Tórsvøllur Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi internette araştırma yapıyor. Peki, Faroe Adaları Türkiye maçı hakemi Serhiy Boiko kimdir? Serhiy Boiko nereli ve kaç yaşında?

Faroe Adaları Türkiye maçı hakemi Serhiy Boiko kimdir? Serhiy Boiko nereli ve kaç yaşında?

Faroe Adaları ile Türkiye UEFA Uluslar C Ligi'nde kozlarını paylaşacak. Maçı, Serhiy Boiko yönetecek. Ukraynalı hakem maç öncesi vatandaşlar tarfından merak edildi. Peki, Faroe Adaları Türkiye maçı hakemi Serhiy Boiko kimdir? Serhiy Boiko nereli ve kaç yaşında?

FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ SERHİY BOİKO KİMDİR?

Serhiy Boiko (Serhiy Mykolayovych Boyko) 30 Haziran 1977 tarihinde Bilhorod-Dnistrovski, Ukrayna SSC'de dünyaya geldi.

Ukrayna'nın en üst düzey futbol ligi olan Premyer-Liha'da görev alan Ukraynalı profesyonel futbol hakeminin 1995-1999 yılları arasında futbolculuk yaptığı bilinmektedir.

Serhiy Boiko 2011'den beri FIFA kokartlı hakemlerdendir.

Serhiy Boiko hakemlik kariyeri:

2008- Premyer-Liha
2011- FIFA Kokartlı
2011- FIFA Kokartlı (2. kategori)

FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Faroe Adaları Türkiye maçı 25 Eylül günü saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşma Tórsvøllur Stadyumu'nda oynanacak.

FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Faroe Adaları Türkiye maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

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