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Faroe Adaları Türkiye maçı hakemi Trustin Farrugia Cann kimdir? Trustin Farrugia Cann nereli ve kaç yaşında?

21.09.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Faroe Adaları Türkiye maçının hakemi Trustin Farrugia Cann merak konusu oldu. Birçok vatandaş, Faroe Adaları'nın başkenti Tórshavn'da Gundadalur Stadyumu spor sitesinde yer alan Tórsvøllur Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Faroe Adaları Türkiye maçı hakemi Trustin Farrugia Cann kimdir? Trustin Farrugia Cann nereli ve kaç yaşında?

Faroe Adaları Türkiye maçı hakemi Trustin Farrugia Cann kimdir? Trustin Farrugia Cann nereli ve kaç yaşında?

Faroe Adaları ile Türkiye UEFA Uluslar C Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Maçta, Trustin Farrugia Cann düdük çalacak. Maltalı hakem maç öncesi vatandaşlar tarfından merak edildi. Peki, Trustin Farrugia Cann kimdir? İşte Faroe Adaları Türkiye maçı hakemi Trustin Farrugia Cann'ın hayatı ve biyografisi...

FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ TRUSTİN FARRUGİA KİMDİR?

Trustin Farrugia Cann 17 Nisan 1974 tarihinde dünyaya geldi.

Trustin Farrugia Cann 2016'da FIFA ve UEFA tarafından listelenmiştir ve o zamandan bu yana uluslararası maçlarda düdük çalmaktadır.

2015'te Virsliga'da bir maçı yöneten Cann, UEFA Gençlik Ligi maçlarında da düdük çalmıştır.

Farrugia Cann, 28 Haziran 2016'da UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında The New Saints FC ile SP Tre Penne arasında oynanan maçta Avrupa'daki ilk maçına çıktı. Maç 2-1 bitti. İlk uluslararası maçını 25 Mart 2018'de Cebelitarık Letonya'yı 1-0 yendiğinde yönetti.

FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Faroe Adaları Türkiye maçı 25 Eylül günü saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşma Tórsvøllur Stadyumu'nda oynanacak.

FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Faroe Adaları Türkiye maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇI A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

A Milli Takım Aday kadorusu şu şekilde:

Kaleci:

Altay Bayındır,

Doğan Alemdar,

Uğurcan Çakır,

Defans:

Onur Bulut,

Zeki Çelik,

Çağlar Söyüncü,

Kaan Ayhan,

Merih Demiral,

Ozan Kabak,

Eren Elmalı,

Ferdi Kadıoğlu,

Rıdvan Yılmaz

Orta saha / forvet:

Cengiz Ünder,

Yunus Akgün,

Berkan Kutlu,

İrfa Can Kahveci,

Orkun Kökçü,

Salih Özcan,

Kerem Aktürkoğlu,

Serdar Gürler,

Enes Ünal,

Halil Dervişoğlu,

Serdar Dursun

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