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Faroe Adaları Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Faroe Adaları Türkiye maçı hangi kanalda?

21.09.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye UEFA Uluslar C Ligi'nde Faroe Adaları ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmada Malta Futbol Federasyonundan hakem Trustin Farrugia Cann düdük çalacak. Maç, Tórshavn'da Gundadalur Stadyumu spor sitesinde yer alan Tórsvøllur Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Faroe Adaları Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Faroe Adaları Türkiye maçı hangi kanalda?

Faroe Adaları Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Faroe Adaları Türkiye maçı hangi kanalda?

Faroe Adalarrı Türkiye maçı için geri sayım sürüyor. A Milli Takımımız UEFA Uluslar C Ligi maçında Faroe Adalarına konuk oluyor. Peki, Faroe Adaları Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Faroe Adaları Türkiye maçının tarihi, saati ve canlı yayınlanacağı kanal...

FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Faroe Adaları Türkiye maçı 25 Eylül günü saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşma Tórsvøllur Stadyumu'nda oynanacak.

FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Faroe Adaları Türkiye maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇI A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

A Milli Takım Aday kadorusu şu şekilde:

Kaleci:

Altay Bayındır,

Doğan Alemdar,

Uğurcan Çakır,

Defans:

Onur Bulut,

Zeki Çelik,

Çağlar Söyüncü,

Kaan Ayhan,

Merih Demiral,

Ozan Kabak,

Eren Elmalı,

Ferdi Kadıoğlu,

Rıdvan Yılmaz

Orta saha / forvet:

Cengiz Ünder,

Yunus Akgün,

Berkan Kutlu,

İrfa Can Kahveci,

Orkun Kökçü,

Salih Özcan,

Kerem Aktürkoğlu,

Serdar Gürler,

Enes Ünal,

Halil Dervişoğlu,

Serdar Dursun

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