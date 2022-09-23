SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Faroe Adaları Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Faroe Adaları Türkiye maçı canlı yayın bilgisi!

Faroe Adaları Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Faroe Adaları Türkiye maçı canlı yayın bilgisi!

23.09.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Faroe Adaları Türkiye maçının tarihi ve canlı olarak ekrana geleceği kanal merak konusu oldu. UEFA Uluslar C Ligi karşılaşması Faroe Adaları'nın başkenti Tórshavn'da Gundadalur Stadyumu spor sitesinde bulunan Tórsvøllur Stadyumu'nda oynanacak. Futbolseverler internette karşılaşmaya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki, Faroe Adaları Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Faroe Adaları Türkiye maçı canlı yayın bilgisi...

Faroe Adaları Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Faroe Adaları Türkiye maçı canlı yayın bilgisi!

Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Faroe Adaları UEFA Uluslar C Ligi'nde kozlarını paylaşacak. órsvøllur Stadyumu'nda oynanacak milli maçı canlı olarak takip etmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Faroe Adaları Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Faroe Adaları Türkiye maçı canlı yayın bilgisi ve detaylar haberimizde...

FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Faroe Adaları Türkiye maçı 25 Eylül günü saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşma Tórsvøllur Stadyumu'nda oynanacak.

FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Faroe Adaları Türkiye maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇI A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

A Milli Takım Aday kadorusu şu şekilde:

Kaleci:

Altay Bayındır,

Doğan Alemdar,

Uğurcan Çakır,

Defans:

Onur Bulut,

Zeki Çelik,

Çağlar Söyüncü,

Kaan Ayhan,

Merih Demiral,

Ozan Kabak,

Eren Elmalı,

Ferdi Kadıoğlu,

Rıdvan Yılmaz

Orta saha / forvet:

Cengiz Ünder,

Yunus Akgün,

Berkan Kutlu,

İrfa Can Kahveci,

Orkun Kökçü,

Salih Özcan,

Kerem Aktürkoğlu,

Serdar Gürler,

Enes Ünal,

Halil Dervişoğlu,

Serdar Dursun

FcxiiHLX0AA3Axi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır'da Bursaspor alarmı!Diyarbakır'da Bursaspor alarmı!
Bu sözlerle geri çevirdi! Özil'i takımında istemiyorBu sözlerle geri çevirdi! Özil'i takımında istemiyor
Fenerbahçe, Luis Suarez için İran'a gidiyor!Fenerbahçe, Luis Suarez için İran'a gidiyor!
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Faroe Adaları UEFA Uluslar Ligi türkiye faroe adaları maçı ne zaman aday türkiye a milli maçı türkiye a maçın kaan ay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emeklileri üzecek promosyon kararı!

Emeklileri üzecek promosyon kararı!

Ülke kapılarını Ruslara açtı! Seferberlikten kaçana iltica hakkı

Ülke kapılarını Ruslara açtı! Seferberlikten kaçana iltica hakkı

Fenerbahçe'de Jorge Jesus için skandal iddia!

Fenerbahçe'de Jorge Jesus için skandal iddia!

Yusuf Demir için karar verildi! TFF'nin yayınladığı o listede...

Yusuf Demir için karar verildi! TFF'nin yayınladığı o listede...

Şaka değil gerçek! Devre arasında Galatasaray'da

Şaka değil gerçek! Devre arasında Galatasaray'da

Neler yaptı neler! Taraftarlar mest oldu...

Neler yaptı neler! Taraftarlar mest oldu...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Cinsel ilişkiyi gördüler! “Perdeleri kapatın dedik ama...”

Cinsel ilişkiyi gördüler! “Perdeleri kapatın dedik ama...”

Ünlü ismin rutini dumur etti! Uzmanlar çıldırdı

Ünlü ismin rutini dumur etti! Uzmanlar çıldırdı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.