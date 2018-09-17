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Faruk Çelik'ten, Bursa adaylığı yorumu: Partimiz görev verirse, kaçmayız

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.09.2018 13:35 | Son Güncelleme

 ESKİ bakan Faruk Çelik, adının AK Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçmesini değerlendirdi.

Faruk Çelik'ten, Bursa adaylığı yorumu: Partimiz görev verirse, kaçmayız

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- ESKİ bakan Faruk Çelik, adının AK Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçmesini değerlendirdi. Çelik, "Partimiz yerel seçimlerde herhangi bir görev verirse bu partinin bir ferdi olarak bu görevlerden kaçmayız" dedi.
Memleketi Artvin’in Yusufeli ilçesine gelen eski bakan Faruk Çelik, vatandaşlar tarafından karşılandı. Yusufeli Belediyesi ve AK Parti ilçe başkanlığını ziyaret eden Çelik'e adının Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçmesi soruldu. AK Parti'nin kurumsallaşmış, nerede neyi nasıl yapabileceğini çok iyi bilen altyapısı olan bir siyasi parti olduğunu söyleyen Çelik, şunları söyledi:
"Bu bağlamda partimiz yerel seçimlerde herhangi bir görev verirse bu partinin bir ferdi olarak bu görevlerden kaçmayız. Fakat biz bir görev talebinde bulunma gibi bir uğraşın içerisinde hiçbir zaman olmadık, verilen görevleri layıkıyla yerine getirmenin gayreti içerisinde olduk. Aynı anlayışı önümüzdeki dönem için de sürdüreceğiz. İlle de bir makam sahibi olarak ülkeye hizmet edilmez. Makam sahibi olmadan da mevcut geçmişinizle de bu ülkede hizmet etme imkânınız var. Birçok makamda bulundum. Belediye başkanlığı bu makamlar içerisinde daha halkla iç içe olan bir makam. Böyle bir makamın değerlendirilmesi yapılacak, eğer uygun bulunursa biz hizmet etmeye hazırız."
'BURSA’DAKİ YATIRIMLAR YETERLİ BULUNMUYOR'
Bursa'nın nüfusu 4 milyona yaklaşan metropol bir şehir olduğunu ifade eden Çelik, şöyle devam etti:
"Bursa'daki yatırımlar vatandaşlar tarafından yeterli bulunmuyor. Dolayısıyla vatandaşların bu konuda tecrübeli ve deneyim sahibi arkadaşları ve bizleri bu makama yakıştırmalarını ve bu makamda değerlendirmelerini saygıyla karşılamak gerekiyor. Çünkü vatandaş hizmet bekliyor ve hizmeti en iyi kimden alabilirim diyor. Devlette bu kadar deneyimi olan ‘Faruk ağabeyimizden Bursalılar olarak daha iyi bir hizmet alabiliriz’ diye yorum yapmaları bizler için saygıya değerdir. Tabi ki vatandaşın böyle düşünmesi sizin belediye başkanı olacağınız anlamına gelmez. Tamamen sayın genel başkanımızın ve parti merkezimizin yapacağı değerlendirmelere bağlıdır. Onları beklemek gerekiyor. Olması gereken bulunduğunuz yerde vatandaşa hizmet anlayışı içerisinde olmaktır. Makamlar tamamen takdir ve nasip işidir."

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Faruk Çelik'ten, Bursa adaylığı yorumu: Partimiz görev verirse, kaçmayızFaruk Çelik'ten, Bursa adaylığı yorumu: Partimiz görev verirse, kaçmayız

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