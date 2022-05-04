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  4. Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Özge Ulusoy yine kural bozmadı

Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Özge Ulusoy yine kural bozmadı

04.05.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkesten uzak şekilde Faruk Çolakoğlu ile aşkını sürdüren Özge Ulusoy yine kural bozmadı. Çift bu kez Paris yolunu tuttu.

Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Özge Ulusoy yine kural bozmadı

Özge Ulusoy ile aşkını gözlerden uzak yaşadığı Faruk Çolakoğlu, yine kural bozmadı. İlişkilerini daha çok yurt dışı tatillerinde geçiren ikili, önceki gün de Paris'in yolunu tuttu.

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Şehirdeki gözde otelin geceliği 1.200 Euro yani yaklaşık 19 bin TL'lik odasında kalan Ulusoy ile iş adamı, aşıklar şehrinde romantik günler geçiriyor.

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Bu arada özellikle çantalara harcadığı servetle olay olan Özge Ulusoy, yapılan yorumlara "Köpek gibi çalışıp kraliçe gibi yaşıyorum" yanıtı vermişti.


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Özge Ulusoy
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