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  4. Faruk Ege, 245 kilodan 120 kiloya indi

Faruk Ege, 245 kilodan 120 kiloya indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 12:14 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Kiraz ilçesinde yaşayan Faruk Ege (27), mide küçültme ameliyatı sonrası sporla birlikte 4 yılda 245 kilodan 120 kiloya düştü.

Yüksel BALCI/KİRAZ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kiraz ilçesinde yaşayan Faruk Ege (27), mide küçültme ameliyatı sonrası sporla birlikte 4 yılda 245 kilodan 120 kiloya düştü.
Kiraz ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde oturan epilepsi hastası Faruk Ege, aşırı kilosu nedeniyle günlük hayatında sıkıntılar yaşamaya başladı. Güçlükle yürüyebilen, oturup kalkarken zorlanan Faruk Ege, arkadaşları tarafından gezi gibi aktivitelere de davet edilmemeye başlayınca zayıflamaya karar verdi. Ege, 4 yıl önce mide küçültme ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından düzenli olarak yürüyüşe başlayan Faruk Ege, 4 yılda 245 kilodan 120 kiloya düştü. Artık yüzü gülmeye başlayan Faruk Ege, "2010 yılında trafik kazası geçirdim. O tarihten sonra kilo almaya başladım ve 245 kiloya kadar çıktım. 2016 yılında mide küçültme ameliyatı oldum. Zayıflama sürecim devam ediyor. Daha da kilo vereceğime inanıyorum" dedi.
Şu an işsiz olduğunu belirten Faruk Ege, "Şu an çalışamıyorum. Fakirlik maaşı alıyorum. Bu para yetmediği için Kiraz Kaymakamı Emin Kaymak ve Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar bana yardımcı oluyor. Beni Kiraz'da bir otele yerleştirdiler. Kimsem olmadığı için orada kalıyorum. Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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