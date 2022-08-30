Faruk Fatih Özer kimdir? Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer nereli ve kaç yaşında?

Arnavutluk polisi, kırmızı bültenle aranmakta olan Thodex’in kurucusu Fatih Özer’in Arnavutluk’un Vlora kentinde yakalandığını duyurdu. Gelişme ile birlikte İçişleri Bakanlığı, Thodex'in kırmızı bültenle aranan kurucusu firari Fatih Özer'in, Arnavutluk'ta yakalandğını ve emniyet güçleri tarafından Türkiye'ye iade işlemlerinin başladığını açıkladı. Peki Faruk Fatih Özer kimdir?

FARUK FATİH ÖZER KİMDİR?

1994 yılında Kocaeli'de dünyaya gelen Faruk Fatih Özer, 2017 yılında Thodex adlı şirketi kurmuştur. 2021'de şirketi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şirketin 390 bin üyesinden topladığı 2 milyar dolar ile kaçtığı öne sürülen isim ve şirketi hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçu sebebiyle soruşturma başlatılmıştı. 23 Nisan 2021 tarihinde ise Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştır.

Söz konusu iddianamede Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında, 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'er yıla kadar hapis cezası talebinde bulunulmuştur. Söz konusu suçlar sebebiyle toplam 356 milyon liralık zarar oluştuğundan söz edilen iddianamede, aynı zamanda 61 şüpheli hakkında da kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir.



