Faruk Güllü'nün tutukluluğunun devamına karar verildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik açılan TUSKON davasından dosyası ayrılan baklavacı tutuklu sanık Faruk Güllü'nün "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Faruk Güllü ile avukatları katıldı.

Cumhurbaşkanlığı ve Ticaret Bakanlığı avukatları ile kayyım sıfatı ile TMSF tarafından sanığın ortağı olduğu şirketlere atanan Yönetim Kurulu Üyesi Halil Koca ve avukatı da salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, soruşturma aşamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca beyanı alınan bir gizli tanığın ifade ve teşhis tutanaklarının dosyaya girdiğini kaydetti.

Duruşmada söz alan Cumhurbaşkanlığı ve Ticaret Bakanlığı avukatları, söz konusu gizli tanığın duruşma salonunda dinlenilmesini talep etti.

Kayyım tarafından yönetilen şirketler yönetim kurulu üyesi Halil Koca ise duruşmada şunları söyledi:

"Yönetim kurulu üyesi olduğum, kayyım atanan şirketler heyeti olarak, yönetimimizde olmakla birlikte, öncesinde bu şirketler sanık tarafından zarara uğratılmış, bu hali ile yönetimini üstlendiğimiz şirketler suçtan zarar görmüştür. Davaya katılan sıfatıyla kabul edilmemizi talep ediyoruz."