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Faruk K kimdir? Faruk K’nın gerçek adı ne? Faruk K kaç yaşında ve nereli?

20.05.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her sabah yayınlanan “Demet ve Alişan ile Sabah Sabah” programına konuk olan Faruk K, söylemleri ve yaptıklarıyla gündemdeki yerini koruyor. Tiyatro eğitimi de alan Faruk K, dans eğitimi de almış hatta Şener Şen ve Emel Sayın ile bir müzikalde beraber sahneye çıkmıştır.

Bir dönem Yonca Evcimik ile beraber sahneye çıkan Faruk K, Evcimik ile 9 sene çalışmıştır. Bestecilik ve söz yazarlığı da yapan Faruk K, 2001 – 2007 yılları arasında yönetmen koltuğuna da oturmuştur. Demet Akalın, Ebru Şimşek, Yelda Başaran gibi isimlerin kliplerinde yönetmen olarak görev almıştır.

Faruk K kimdir?

Asıl adı Faruk Kurukaya olan Faruk K, 20 Nisan 1973 tarihinde Şişli'de dünyaya gelmiştir. Faruk K adıyla bilinen sanatçı, İstanbul Yapı Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra iki sene kadar amatör tiyatrolarda oyunculuk yapmıştır.
1991 senesinde başladığı özel dans derslerinin ardından Muhabbet-92 müzikalinde Şener Şen ve Emel Sayın'la aynı sahnede profesyonel hayata adım atmış ve aynı sene Yonca Evcimik ile başladığı dans serüveni 9 yıl boyunca devam etmiştir.
Dans kariyerini sürdürdüğü yıllarda bestecilik ve söz yazarlığı ile müzik hayatına adım atan Faruk K, 1996 senesinde “Birkaç İyi Adam” grubuyla birlikte ilk single’nı, ardından Çıtır Kızlar'la aynı kaseti paylaştıkları ikinci albümünü çıkarmıştır.
Faruk K, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı modern dans bölümünden mezun olmuştur. Konservatuvar yıllarında sanat yönetmenliği ve koreografi üzerinde yaptığı çalışmalar sonucunda birçok sanatçının kliplerinde konser ve televizyon programlarında çalışmıştır.
Profesyonel olarak dans ettiği 1996 ile 2000 yılları arasında Hakan Yonat, Kemal Başbuğ, Gürsel Aksun ve Deniz Akel'in yönetmenliğini yaptığı kliplerde sanat yönetmeni ve koreograf olarak çalışmıştır. 2001 ile 2007 tarihleri arasında yönetmen olarak; Demet Akalın (Mantık evliliği), Zeynep Mansur (Katlanamam), Zeynel Aba (Kipriya), Ebru Şimşek (Ağır takılalım), Yelda Başaran (Öp diyemem, Kısmet değilmiş), Özlem Cevher (Sen anlarsın, Leyla) kliplerini çekmiştir.
2001 yılında yayınladığı “Azar Azar” adlı solo albümüyle çıkış yakalayan sanatçı, bu başarısını 2002 yılında “Honki Ponki” adlı albümü ve 2005 yılında “Enerji” adlı albümüyle devam ettirmiştir.
Son çıkardığı albümünde; Sezen Aksu, Serdar Ortaç ve Zeynep Dizdar gibi isimlerin parçalarını seslendirmiştir.
Son olarak 2012 yılında Star TV'de yayınlanan “İşler Güçler” adlı dizinin bazı bölümlerinde konuk oyuncu olarak yer almıştır.
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Anahtar Kelimeler:
Emel Sayın Şener Şen Yonca Evcimik
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