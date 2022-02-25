Faruk Sabancı'nın lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı!

Sabancı ailesinin 4. kuşak mensubu olan DJ Faruk Sabancı'nın yeni oyuncağı dikkat çekti.

Geçtiğimiz senelerde Sabancı, tüp mide ameliyatıyla 100 kilo vermesi hakkında konuşarak, şu ifadeleri kullanmıştı: "O kilodayken fiziksel kaygılarınız olmuyor. Hatta onu çok geride bırakmış oluyorsunuz. Ben o hedeften çok uzaklaşmıştım. Fiziksel olarak toparlanacağımı hiç düşünmüyordum..."

"İYİ Kİ YAPMIŞIM"

"Ama şeker hastası olmaktan, kendime insülin iğnesi yapmaktan çok korkuyordum. Çünkü ailemde var. Ve artık hocalarım 'Faruk oraya doğru gidiyorsuné deyince 'Tamam' dedim. Şimdi gayet memnunum. İyi ki yapmışım."

Cimrilik derecesinde tutumlu olduğu yönündeki haberlere de cevap veren Sabancı, "Yazılanlar yalan. Bazı konularda tutumluyum ama cimri kesinlikle değilim" şeklinde konuşmuştu.

13 MİLYON TL DEĞERİNDE

Özel plakalı ve yanı sarı Lamborghini aracıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Sabancı, yaklaşık 13 milyon tl değerindeki yeni oyuncağı ile adından söz ettirdi.





