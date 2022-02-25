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Faruk Sabancı'nın lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı!

25.02.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabancı ailesinin 4. kuşak mensubu olan DJ Faruk Sabancı'nın yeni oyuncağı gündeme bomba gibi düştü. Zeynep Sabancı ve 2004 yılında hayatını kaybeden Mehmet Sabancı'nın DJ'lik yapan 29 yaşındaki oğlu Faruk, geçtiğimiz gece rapçi arkadaşı Norm Ender (36) ile birlikte objektiflere yansıdı. Faruk Sabancı'nın sarı renkteki, özel plakalı lüks bir otomobili göz kamaştırdı.

Faruk Sabancı'nın lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı!

Sabancı ailesinin 4. kuşak mensubu olan DJ Faruk Sabancı'nın yeni oyuncağı dikkat çekti.

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Geçtiğimiz senelerde Sabancı, tüp mide ameliyatıyla 100 kilo vermesi hakkında konuşarak, şu ifadeleri kullanmıştı: "O kilodayken fiziksel kaygılarınız olmuyor. Hatta onu çok geride bırakmış oluyorsunuz. Ben o hedeften çok uzaklaşmıştım. Fiziksel olarak toparlanacağımı hiç düşünmüyordum..."

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"İYİ Kİ YAPMIŞIM"

"Ama şeker hastası olmaktan, kendime insülin iğnesi yapmaktan çok korkuyordum. Çünkü ailemde var. Ve artık hocalarım 'Faruk oraya doğru gidiyorsuné deyince 'Tamam' dedim. Şimdi gayet memnunum. İyi ki yapmışım."

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Cimrilik derecesinde tutumlu olduğu yönündeki haberlere de cevap veren Sabancı, "Yazılanlar yalan. Bazı konularda tutumluyum ama cimri kesinlikle değilim" şeklinde konuşmuştu.

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13 MİLYON TL DEĞERİNDE

Özel plakalı ve yanı sarı Lamborghini aracıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Sabancı, yaklaşık 13 milyon tl değerindeki yeni oyuncağı ile adından söz ettirdi.

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