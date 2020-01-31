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Faruk Süren'den Mustafa Cengiz'e Arda Turan eleştirisi

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.01.2020 11:14 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü'nün efsane başkanı Faruk Süren, Arda Turan'ın transfer süreci için konuştu

Galatasaray Kulübü'nün efsane başkanı Faruk Süren, CNN TÜRK'te Uğur Önver'in sorularını yanıtladı. Faruk Süren, sarı kırmızılı takımda yaşanan Arda Turan krizi hakkında konuştu.

Arda Turan konusunda başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'in medya önündeki tartışmasının şık olmadığını belirten Süren, "Arda Turan gençlik hataları yapmıştır ama ben bunlara bakmıyorum. Eski Galatasaraylıdır bizden yetişmiştir. Medya önünde Mustafa Cengiz'in Fatih Terim hakkında konuşmasını yadırgadım. Şık değildi, fikir ayrılığı varsa içeride tartışılır. Bu transferde camiaya bakmak lazım. Benimsiyor mu benimsemiyor mu diye. Çok fazla ayrıntıya giremiyorum çünkü işin içinde değildim. Tahminim Arda'ya sıcak bakılmıyor" dedi.


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arda turan Galatasaray fatih terim Spor Toto Süper Lig mustafa cengiz

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